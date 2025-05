Nasce “Maldarizzi Academy”: la scuola gratuita per i carrozzieri del futuro

BARI – Formare i professionisti di domani per rispondere alle sfide di un mercato sempre più tecnico e specializzato. Con questo obiettivo nasce “Maldarizzi Academy”, il nuovo progetto lanciato da Maldarizzi Automotive, in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Talenti e una rete di carrozzerie partner del territorio.

Si tratta del primo percorso formativo gratuito dedicato ai futuri operatori di carrozzeria, pensato per offrire un’opportunità concreta di crescita professionale e inserimento lavorativo a giovani talenti motivati.

Un percorso tra teoria, pratica e lavoro

Il programma della Maldarizzi Academy prevede un totale di 160 ore di formazione, suddivise tra lezioni teoriche e attività pratiche. I corsi saranno condotti da tecnici esperti di Maldarizzi Automotive e da professionisti di aziende leader del settore come Magneti Marelli e BASF.

Durante il percorso, i partecipanti potranno apprendere tutte le fasi del lavoro in carrozzeria, dal montaggio e smontaggio di componenti meccanici, alla riparazione di parti danneggiate, fino alla mascheratura e installazione di impianti.

Al termine del corso, i candidati più meritevoli accederanno a un contratto di lavoro a tempo determinato di sei mesi, con possibilità di assunzione stabile presso una delle carrozzerie coinvolte nel progetto.

«La carrozzeria è oggi un mestiere tecnologico e ad alto contenuto specialistico, ben diverso dal passato. Senza un ricambio generazionale rischia di scomparire – ha dichiarato Sante Carlucci, Co-CEO di Maldarizzi Automotive –. Con Maldarizzi Academy offriamo un’opportunità concreta e gratuita per formarsi, e mettiamo in rete imprese che credono nella valorizzazione delle competenze e dei giovani».

Risposta concreta ai bisogni del territorio

La scarsità di profili tecnici qualificati è una delle sfide più sentite oggi nel mondo dell’automotive, e la Maldarizzi Academy nasce proprio per colmare questo vuoto, valorizzando il potenziale dei giovani locali attraverso un modello di formazione innovativo e orientato al lavoro.

«Oggi la carrozzeria è un settore radicalmente trasformato, grazie a materiali avanzati, intelligenza artificiale e nuovi standard di design – ha sottolineato Domenico Orabona, CEO di Talenti –. Servono percorsi che preparino giovani capaci e motivati, in grado di affrontare la complessità del presente con serietà e passione».

Un impegno per il futuro del Sud

Con questa iniziativa, Maldarizzi Automotive conferma il proprio ruolo non solo come leader nel settore automobilistico del Mezzogiorno, ma anche come realtà impegnata nella formazione, nella crescita del territorio e nell’occupazione giovanile.

Maldarizzi Academy rappresenta un investimento concreto nelle competenze di domani, ma soprattutto un modello virtuoso di collaborazione tra imprese, mondo del lavoro e formazione professionale, in linea con i principi di sviluppo sostenibile e inclusivo.