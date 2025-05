EY Private lancia da Conversano il suo Roadshow 2025: focus su imprese e futuro dell’economia italiana

Si terrà venerdì 23 maggio, a partire dalle ore 10.00, nella suggestiva cornice del Castello di Conversano, la prima tappa del “Roadshow di EY Private”, l’iniziativa promossa da EY per valorizzare le eccellenze imprenditoriali italiane e approfondire le prospettive economiche del territorio.

Dopo l’esordio in Puglia, il Roadshow proseguirà nei prossimi mesi in Lombardia e Toscana, con l’obiettivo di costruire un confronto diretto tra istituzioni, imprenditori e stakeholder su temi chiave per il futuro delle imprese italiane.

Un’agenda al centro dell’economia reale

L’evento sarà occasione per discutere delle grandi trasformazioni globali in atto, a partire dalle dinamiche geopolitiche fino ai nuovi equilibri economici e produttivi. Verrà presentata un’analisi dettagliata sul contesto macroeconomico nazionale, con uno specifico focus sulla Puglia e le sue potenzialità di crescita nei prossimi anni.

Tra gli ospiti istituzionali già confermati:

Antonio Decaro , Membro del Parlamento europeo ed ex sindaco di Bari

Sergio Fontana, Presidente di Confindustria Bari e BAT

La giornata vedrà anche la testimonianza diretta di imprenditori locali, che racconteranno esperienze di successo e strategie di resilienza in un contesto economico sempre più competitivo e complesso.

Premio agli imprenditori pugliesi

Uno dei momenti più attesi del programma sarà la premiazione di tre imprenditori pugliesi, selezionati da EY per essersi distinti non solo per i risultati ottenuti con le loro aziende, ma anche per l’impegno costante verso lo sviluppo sostenibile e inclusivo del territorio.

Un riconoscimento simbolico, ma di grande valore, che vuole sottolineare l’importanza del fare impresa in Italia con visione, responsabilità e radicamento nel tessuto locale.

Come partecipare

L’evento è a partecipazione gratuita, previa iscrizione sul sito ufficiale EY.

Per consultare l’agenda completa e registrarsi: ey.com