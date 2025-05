Nino Frassica tra musica e comicità alle Cave del Duca con Los Plaggers Band

LECCE - Tutto può succedere quando c’è Nino Frassica. Sull’onda del successo del suo “Festivallo”, l’energia straripante dell’amatissimo artista siciliano viene convogliata in un live show irresistibile: in scena con Los Plaggers Band in “Tour 2000/3000”. Prodotto da Art Show e realizzato in collaborazione con Patagonia Pictures, lo spettacolo arriva nel cuore pulsante del Salento, sabato 26 luglio 2025 ore 21.00 alle Cave del Duca (LE). Biglietti disponibili su Ticketone.La risata incontra la musica per un evento unico, tra concerto e cabaret, capace di coinvolgere il pubblico in un viaggio musicale originale e ironico. Con quella sua inconfondibile verve comica, il NINO nazionale rileggerà oltre cento brani del panorama italiano e non solo, trasformandoli in autentiche perle di comicità. Da “Cacao meravigliao” a “Grazie dei fiori bis”, da “Mamma mia dammi cento lire” fino alle celebri sigle della tivù come “Portobello” e “Tuca tuca”. Ogni canzone verrà smontata e ricomposta alla maniera di FRASSICA, in un’irresistibile parodia del nostro immaginario collettivo.Con il popolarissimo attore e showman messinese sul palco Los Plaggers Band, sei straordinari musicisti - il cui nome è una fusione tra Platters e plagio - che contribuiranno a creare un’atmosfera di grande festa dove il pubblico diventerà protagonista, cantando e ballando in un clima di totale complicità.L’appuntamento con Nino Frassica e il suo “Tour 2000/3000” è sabato 26 luglio 2025 ore 21.00, presso Cave del Duca di Lecce (via delle Cave del Duca di Torrevecchia). Biglietti disponibili al link https://www.ticketone.it/event/nino-frassica-e-los-plaggers-band-cave-del-duca-20035105/?affiliate=IGA Amatissimo dal pubblico italiano, ha attraversato oltre quattro decenni di spettacolo con la sua verve unica. Da “Quelli della notte” e “Indietro tutta” con Renzo Arbore, al ruolo indimenticabile del maresciallo Cecchini nella serie “Don Matteo”, ha lasciato il segno. Anche in numerosi format come “Scommettiamo che...?”, “Che tempo che fa”, “Lol - Chi ride è fuori” e “Sconcert”. Autore di libri cult come “Vipp”, “Sani Gesualdi superstar”, “Paola” e l’ultimo nato “Piero di essere Piero”, Nino Frassica continua a reinventarsi, mantenendo intatto il suo stile inconfondibile.