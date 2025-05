Margherita di Savoia, esplosione davanti a una paninoteca nella notte: indagini in corso

MARGHERITA DI SAVOIA – Paura nella notte nel pieno centro di Margherita di Savoia, dove un ordigno è esploso dinanzi a una paninoteca situata in via Testone, angolo via Africa Orientale. L’esplosione, avvenuta intorno alle prime ore del mattino, ha causato lievi danni alla struttura, senza provocare feriti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, coadiuvati dalla squadra investigazioni scientifiche del Comando provinciale dell’Arma di Trani, insieme al personale della vigilanza privata Pegaso Security. Le forze dell’ordine hanno transennato l’area e avviato i rilievi per chiarire dinamica e natura dell’ordigno, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe una bomba carta.

Un elemento ritenuto utile alle indagini è rappresentato dalle immagini di videosorveglianza della zona. Le telecamere avrebbero infatti ripreso una persona con il volto coperto mentre si allontanava rapidamente a piedi dopo aver posizionato l’ordigno. Il filmato è ora al vaglio degli inquirenti per cercare di identificare il responsabile.

Il titolare della paninoteca ha dichiarato di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive, circostanza che rende ancora più misteriosa la vicenda. Le indagini sono in corso per verificare se si tratti di un’intimidazione isolata o di un episodio inserito in un contesto più ampio.