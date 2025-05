Notte di fuoco al rione Tamburi: quattro auto in fiamme, indagini in corso

TARANTO – Una notte di paura e tensione ha scosso il rione Tamburi, dove tra le 22 di ieri sera e le prime luci dell’alba si sono verificati una serie di incendi che hanno completamente distrutto quattro automobili. Le vetture coinvolte – una Fiat 500, una Volkswagen, una Peugeot e un’Audi – sono andate in fiamme in episodi distinti ma ravvicinati, scatenando il panico tra i residenti.I vigili del fuoco sono intervenuti più volte nel corso della notte per domare i roghi e mettere in sicurezza l’area. L’intensità e la frequenza degli episodi hanno rapidamente fatto crescere la preoccupazione nel quartiere, già segnato da altre problematiche ambientali e sociali.Al momento le cause degli incendi restano sconosciute. La Polizia di Stato ha avviato un’indagine per chiarire l’origine dei roghi e stabilire se si tratti di episodi dolosi o di altra natura. Gli inquirenti stanno analizzando eventuali immagini di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze utili per ricostruire con precisione la dinamica degli eventi.Nel frattempo, il quartiere Tamburi resta sotto stretta osservazione, mentre i cittadini chiedono maggiore sicurezza e risposte concrete per porre fine a quella che molti definiscono una vera e propria escalation di tensione.