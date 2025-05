Oltre 10mila partecipanti per la prima edizione di JOB&Orienta Bari

BARI – Un successo di pubblico e contenuti per la prima edizione di, il Salone dell’orientamento, della scuola, della formazione e del lavoro, che dal 14 al 16 maggio ha animato lacon oltreprovenienti da tutta la regione.

L’iniziativa, nata dall’esperienza trentennale di JOB&Orienta Verona, è stata promossa da Veronafiere in collaborazione con la Regione Puglia – Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro – e ARPAL Puglia, con il patrocinio del Comune di Bari. Si tratta del primo appuntamento "fuori Verona" di un format consolidato a livello nazionale, con l’obiettivo di raggiungere nuovi territori e avvicinare studenti, giovani e adulti alle opportunità offerte da istruzione, formazione e mondo del lavoro.

Durante i tre giorni, la manifestazione ha ospitato oltre 50 tra talk e convegni, 100 stand espositivi allestiti da enti, aziende e istituzioni, e ha coinvolto decine di scuole di tutta la Puglia. Di particolare rilievo i momenti dedicati al recruiting: oltre 4.000 partecipanti, più di 90 aziende impegnate nei principali comparti economici locali – dall’agroalimentare ai trasporti, dal turismo alla ristorazione – hanno dato vita a una fiera del lavoro dinamica e concreta.

Grande partecipazione anche allo stand del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con focus su riforme scolastiche, innovazione tecnologica e nuovi scenari occupazionali. Importanti anche i risultati dei JOB Days organizzati da Regione Puglia e ARPAL: più di 2.000 colloqui effettuati, oltre 1.000 candidati accolti, 100 imprese coinvolte e oltre 100 partecipanti provenienti da fuori regione.

Nella giornata conclusiva sono stati presentati due strumenti strategici per i cittadini pugliesi: la nuova edizione dell’Avviso “Pass Laureati 2025”, che prevede voucher per master post-lauream in Italia e all’estero, e il bando “Punti Cardinali for Work”, dedicato all’orientamento e alla formazione sul territorio.

Le dichiarazioni

Anna Maria Vigilante, event manager di JOB&Orienta, ha espresso piena soddisfazione:

«JOB&Orienta Bari è stata una scommessa vinta: un evento partecipato e ricco di contenuti che ha offerto opportunità reali di orientamento e inserimento per studenti e giovani. È la dimostrazione che, quando pubblico e privato collaborano, si possono costruire piattaforme concrete per il futuro delle nuove generazioni».

Sebastiano Leo, assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, ha sottolineato:

«Questa edizione di JOB&Orienta conferma che l’orientamento è un bene comune e il futuro un orizzonte condiviso. Il grande afflusso dimostra quanto la Puglia sia sensibile ai temi dell’istruzione e del lavoro. Ringrazio tutti coloro che, con impegno e dedizione, costruiscono ogni giorno una rete solida e coesa per la crescita delle persone, prima ancora che dei ruoli».

Gianluca Budano, direttore di ARPAL Puglia, ha evidenziato l’importanza del lavoro di sistema:

«I JOB Days hanno offerto una mappa concreta dei fabbisogni occupazionali futuri. Grazie anche ai colloqui online, abbiamo favorito il rientro dei talenti in Puglia. Continuiamo a contrastare lo sfruttamento con misure innovative, come i corridoi lavorativi e i camper per il lavoro. È un esempio di politiche attive che funzionano e che meritano di essere replicate».

La prima edizione di JOB&Orienta Bari si chiude quindi con numeri e riscontri che confermano la centralità del tema lavoro nel dibattito pubblico e l'efficacia di manifestazioni che mettono in rete istituzioni, imprese, giovani e territori. Un punto di partenza, più che un traguardo, per rendere l’orientamento un diritto accessibile e concreto per tutti.