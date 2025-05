Bari, coppia cena e fugge senza pagare: la denuncia social dell’Osteria Le Arpie

BARI – “Venerdì scorso una coppia ha lasciato il nostro locale senza saldare il conto. Abbiamo atteso 72 ore prima di renderlo pubblico, nella speranza che si trattasse di una dimenticanza o che potesse affiorare un senso di responsabilità. Purtroppo, nessun segnale è arrivato”. Inizia così il post diffuso sui social dall’Osteria Le Arpie, ristorante nel centro storico di Bari, che ha denunciato un episodio di “dine and dash” – consumazione senza pagamento – avvenuto pochi giorni fa.

Il conto non pagato ammontava a 75 euro e comprendeva una grigliata mista, un secondo di mare e cavatelli ai frutti misti. Il ristorante, noto per la cucina tradizionale pugliese, ha scelto inizialmente la via del silenzio, confidando in un possibile ripensamento da parte dei clienti. Dopo tre giorni senza alcun riscontro, la decisione di rendere pubblica la vicenda.

“Continuiamo a credere nel rispetto del lavoro e nell’onestà reciproca – si legge nel messaggio diffuso –. Per questo motivo, se entro 24 ore non verrà saldato quanto dovuto, ci vedremo costretti a procedere con una segnalazione formale alle autorità competenti.”

Nel frattempo, l’Osteria ha deciso di pubblicare l’immagine di uno dei due soggetti coinvolti, ripreso dalle telecamere del locale. “La seconda persona era di spalle, con cappellino, tratti somatici orientali – conclude il locale –. Chiediamo a chiunque riconosca l’individuo di segnalarcelo. Il lavoro onesto merita rispetto, sempre.”

Il post ha suscitato numerose reazioni tra gli utenti, tra indignazione e solidarietà nei confronti dell’attività. La vicenda accende nuovamente i riflettori sui comportamenti scorretti ai danni delle piccole imprese del settore ristorazione, già provate da anni difficili e da una ripresa ancora in corso.