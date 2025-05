“Open! Studi Aperti”: il 13 e 14 giugno l'architettura torna protagonista in tutta Italia e nella BAT

L'architettura torna protagonista in tutta Italia con “Open! Studi Aperti”, l'iniziativa nazionale in programma il 13 e 14 giugno e che vedrà aprire contemporaneamente gli studi di architettura e gli uffici degli Ordini territoriali in tutto il Paese. L'evento è organizzato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e curato dal Dipartimento Cultura. L'iniziativa ha l’obiettivo di affermare con forza il ruolo fondamentale dell'architettura e degli architetti che operano con impegno nelle città e nei territori italiani, intervenendo sullo spazio di vita dell'uomo, sia privato che pubblico.Un unico grande evento diffuso su tutto il territorio nazionale e che coinvolgerà anche la BAT che come ogni anno sta preparando un ricco cartellone di appuntamenti grazie ai professionisti iscritti all’Ordine. Tra le buone prassi di “Open!”, giunto ormai alla sua ottava edizione, c’è quello di trasformare i luoghi di lavoro in spazi di incontro informale in cui sia possibile conoscersi, dialogare, confrontarsi e scambiare le proprie opinioni, assistere ad attività oltre che scoprire di persona i luoghi in cui le professioniste e i professionisti operano.È un evento che porta l’architettura nelle piazze e le piazze a contatto con gli studi professionali, coinvolgendo quanto più persone possibile, col fine educativo di far comprendere l’importanza del lavoro delle professioniste e dei professionisti Architetti PPC.Le iscrizioni per studi professionali e Ordini degli Architetti sono aperte sulla piattaforma dedicata raggiungibile all'indirizzo https://tinyurl.com/Open25-Iscriviti Caratteristica distintiva che lega tutti gli eventi della manifestazione è il logo “Open!” e il colore giallo che negli ultimi anni hanno letteralmente invaso centri urbani, piazze, giardini pubblici e lungomare ospitando eventi ai quali hanno partecipato migliaia di cittadini.