Orticola, grande successo per il progetto ''A scuola di alberi''

MILANO - Si è concluso oggi, con l’incontro di restituzione, il progetto “A scuola di alberi”, per l’anno scolastico 2024 – 2025, promosso da Orticola di Lombardia, associazione senza scopo di lucro, in collaborazione con l’Orto Botanico di Brera dell’Università degli Studi di Milano e il patrocinio del Comune di Milano. Stamattina nella Sala Bassetti del Palazzo di Brera, gli studenti delle classi che hanno partecipato al progetto accompagnati dagli insegnanti, sono stati i protagonisti, raccontando con fotografie, disegni, video, la loro esperienza e condividendo con tutti il loro “Albero”, quello immaginato con la fantasia, svelandone il nome, le caratteristiche, come vive e con chi vive.





Orticola di Lombardia infatti, ancora oggi dopo 160 anni dalla sua fondazione continua a diffondere l’interesse e l’amore per il verde, con tutte le sue iniziative, anche rivolte alle scuole e al sociale; l’Orto Botanico, che proprio nel 2025 celebre i 250 anni dalla sua istituzione, ha tra i suoi obiettivi creare consapevolezza per il ruolo centrale che le piante hanno nella nostra società e per i nostri ecosistemi. A questa edizione di “A scuola di alberi” hanno partecipato 127 bambini di 6 classi, appartenenti a 4 scuole e provenienti dai Municipi 7 e 8 di Milano. I sei incontri, uno per ogni classe, della durata di tre ore ciascuno, sono iniziati in autunno e si sono conclusi in primavera.





Gli alunni, sotto la guida di Larisa Monteggia, educatrice dell’Orto Botanico, sono stati accompagnati in un percorso alla scoperta degli alberi storici dei giardini e delle specie più particolari o curiose, partendo dalla spiegazione di come nasce, si sviluppa, vive e cresce un albero. Attraverso una passeggiata che ha condotto i bambini dai Giardini Pubblici Indro Montanelli all’Orto Botanico di Brera, attraverso via dei Giardini e il Giardino Perego, oggetto di manutenzione e valorizzazione da parte di Orticola di Lombardia negli scorsi anni, l’educatrice ha illustrato le caratteristiche fondamentali dei principali alberi presenti sia nei Giardini Pubblici sia lungo il percorso, ma anche il ruolo dell’albero nel tessuto urbano.





Per non dimenticare nessun particolare, imparare e divertendosi osservando, gli alunni hanno potuto prendere nota e completare le pagine di un quaderno preparato dallo Studio Franco Giorgetta, consigliere di Orticola di Lombardia, in cui sono raccontate le caratteristiche delle foglie, dei fiori, dei cambiamenti stagionali degli alberi e di quelli visti durante la passeggiata, rispondendo agli indovinelli e risolvendo il cruciverba finale.

Il progetto ha voluto approfondire i diversi temi legati all’albero, dalla sua forma e dalle sue caratteristiche fino al più complesso “ecosistema albero”, per offrire ai bambini contenuti adeguati, finalizzati alla conoscenza e al rispetto per la natura e l’ambiente, temi cari a tutte le tre istituzioni coinvolte nel progetto, impegnate a raggiungere un uso sostenibile delle piante per i nostri bisogni e per preservare la biodiversità.