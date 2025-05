Il cantautore Chris Lavoro torna con il nuovo singolo "La Tua Magia", disponibile su tutti gli stores dal 30 maggio, è un brano dall'anima ‘rock&roll’ che il cantautore ha dedicato al figlio, un inno all’energia che c'è dentro ognuno di noi.

Il brano annuncia il nuovo disco "Viaggiare" in uscita il 30 maggio, disponibile in digitale e nel formato fisico, è il racconto di un viaggio musicale variegato, tra energia ed introspezione, voglia di viaggiare e attenzione all’ambiente, come lascia intendere la nascita di una foresta dal nome Tree Orchestra, un progetto di riforestazione aperto a tutti e nato grazie alla piattaforma Treedom.

Chris Lavoro è un cantautore e musicista italiano, ha registrato negli ultimi dischi di Jovanotti, Neffa, Eros Ramazzotti, ha prodotto l’ultimo disco ‘In Giro’ usando energia ottenuta da fonti rinnovabili e creato un progetto di riforestazione dal nome ‘Tree Orchestra’ su Treedom, ha un sound personale e organico.