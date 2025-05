Parità di genere: premiato a Roma progetto regionale su comunicazione pubblica inclusiva

BARI - Il progetto regionale “Per una comunicazione pubblica attenta al genere” è stato premiato a Roma nella giornata di mercoledì 7 maggio, in occasione del primo tavolo di confronto sulle buone pratiche nella fase di progettazione di interventi formativi nelle PA, ideato da Formez e dal Dipartimento della Funzione Pubblica.In occasione di tale incontro, è stato posto l’accento sugli aspetti strategici dell’intervento quali “la messa a sistema” delle proposte, anche attraverso la promozione di sinergie con altri interventi nel quadro del PNRR e la “replicabilità” del dispositivo formativo previsto.Il progetto, ideato da Regione Puglia in collaborazione tra le Sezione Organizzazione e Formazione del Personale e la Sezione per l'Attuazione delle Politiche di Genere, è stato nominato quale esempio e annoverato tra le "buone pratiche" da cui altre Amministrazioni possano trarre ispirazione in termini di progettazione della formazione rivolta al personale interno.Tale progetto è stato presentato nel dicembre 2024 all'avviso pubblico "PerformaPa" avviso pubblico, a valere su risorse PNRR, dedicato alle Pubbliche Amministrazioni per il finanziamento di progetti formativi, rivolti ai propri dipendenti, risultato ammesso al finanziamento il 27/02/2025 e vedrà attuazione nel corso dell'anno 2025.“Questo riconoscimento”, conferma l’assessore regionale al Personale e Organizzazione Gianni Stea, “è un tassello che si inserisce in un percorso più ampio e innovativo che vede la Regione all’avanguardia per la crescita del personale regionale”.“Il lavoro quotidiano che la Regione Puglia sta facendo per ridurre il divario di genere viene riconosciuto e preso a modello, entrando a far parte di buone prassi per le pubbliche amministrazioni a livello nazionale. Tutto questo ci riempie di orgoglio e dimostra che stiamo procedendo nella direzione giusta: l'attenzione a un linguaggio sempre più inclusivo è un passo concreto verso la parità di genere” è il commento dell'assessora regionale alle Politiche di genere, Serena Triggiani.