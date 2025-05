Vinicio Capossela chiude la 83ª stagione della Camerata Musicale Barese con un omaggio a San Nicola

BARI - Si prepara a concludersi in grande stile la straordinaria, e a farlo sarà un artista dal talento visionario e inconfondibile:. Il cantautore, noto per il suo stile unico che mescola folk, ballate mediterranee e contaminazioni balcaniche, terrà un concerto esclusivo aldi Bari martedì 27 maggio alle ore 20.30, con

Questa esibizione sarà un tributo sentito alla città di Bari e al suo Santo Patrono, San Nicola, figura venerata per la sua misericordia e per la sua protezione nei confronti dei più deboli, degli emarginati e degli ultimi. Capossela, chiamato dal M° Dino De Palma a chiudere l’83ª stagione, offrirà al pubblico barese un’esclusiva "one shot" che, partendo dalle radici della tradizione popolare, si immerge nella figura del santo, patrono dei marinai, dei pescatori, degli scolari, dei prigionieri, degli amanti e di tutte le persone che, nei secoli, hanno cercato la sua protezione.

Il concerto sarà un viaggio musicale che spazia tra i grandi successi di Capossela e brani tratti dal suo ultimo album, “Sciuten festen n. 1965”, pubblicato il 25 ottobre 2024 per Warner Music Italy. L’esibizione, con il suo repertorio che intreccia elementi di ballate folk, sonorità mediterranee, e influenze balcaniche, sarà una vera e propria esperienza sensoriale, dove l’eco di maestri come Tom Waits e Bob Dylan si mescolerà con il folklore tradizionale italiano. Il risultato sarà un sound inconfondibile che racconta storie, miti e leggende, avvolgendo il pubblico in un’atmosfera che sa di antico e di moderno allo stesso tempo.

Vinicio Capossela non è solo un cantautore; è un narratore che con le sue canzoni crea universi paralleli, popolati da personaggi surreali, miti antichi e frammenti di vita quotidiana. Le sue composizioni sono sempre ricche di mistero, lasciando spazio all’immaginazione e alla riflessione. La sua musica evoca un mondo fatto di gioia e malinconia, di fiabe, tradizioni popolari e un’incredibile varietà di strumenti, dal jazz al rock, passando per il folklore italo-americano.

L’evento è reso possibile grazie al supporto del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Bari, e dal sostegno di Garofoli Spa, Levante Logistica srl, e Donato Violante Consulting attraverso l’Art Bonus. L’evento fa parte del progetto “Voci e visioni: Baricco e Capossela”, finanziato dalla Fondazione Puglia.

I biglietti sono in vendita a partire da € 15 a € 44 presso la sede della Camerata Musicale Barese (Via Sparano 141, Bari) e online sui siti ufficiali www.cameratamusicalebarese.it e www.webtic.it. Saranno disponibili anche il giorno del concerto dalle ore 19.00 al Teatro Petruzzelli. Ulteriori informazioni su prezzi e condizioni di vendita possono essere richieste alla Camerata Musicale Barese (Tel. 080.5211908).

Un evento da non perdere per tutti gli amanti della musica, della tradizione e della magia che solo Vinicio Capossela sa creare.