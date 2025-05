Piemontese alla Festa Conclusiva di “Sport, Scuola e Disabilità” a Foggia: “Un gesto politico che mette al centro ogni persona”

FOGGIA – “Sport, Scuola e Disabilità è un’iniziativa educativa e un atto di cura collettiva, un gesto politico nel senso più nobile: quello che mette al centro la persona, ogni persona”. Con queste parole il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità e allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, ha salutato con emozione la festa conclusiva del progetto “Scuola, Sport e Disabilità”, svoltasi a Foggia presso l’impianto “Lucky Park” ex FIGC, alla presenza del neo presidente del CIP Puglia, Gianni Romito, e del referente per lo sport dell’Ufficio Scolastico Regionale, Giantommaso Perricci.

L’evento ha celebrato il termine del settimo anno consecutivo del progetto promosso da Regione Puglia, Comitato Italiano Paralimpico Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, un percorso che nel solo anno scolastico 2024-2025 ha coinvolto 219 scuole medie e superiori e 2.368 alunni, tra studenti con disabilità e compagni tutor.

“Ho avuto il privilegio di ascoltare, vedere, abbracciare tante storie bellissime e, insieme al presidente Michele Emiliano, abbiamo scelto di credere fino in fondo in una scuola aperta, che accoglie e accompagna, e in uno sport che non esclude, ma unisce”, ha proseguito Piemontese, sottolineando il valore umano e sociale di un progetto che negli anni ha contribuito a costruire una comunità scolastica e sportiva più equa, inclusiva e solidale.

Nato nel 2017, Scuola, Sport e Disabilità si propone di promuovere l’inclusione scolastica e sociale attraverso l’attività motoria e sportiva, permettendo a ogni studente – con e senza disabilità – di vivere esperienze autentiche di crescita personale, relazione e cittadinanza attiva. Il progetto si avvale della collaborazione di numerose Federazioni paralimpiche: FIDS, FINP, FISDIR, FISO e FISPES, cui dal 2021 si sono aggiunte anche FIBA, FPICB e FITET.

Le feste territoriali, come quella di Foggia, rappresentano un momento di sintesi e celebrazione del lavoro svolto durante l’anno: una vera e propria festa dell’inclusione, che coinvolge studenti, famiglie, insegnanti e tecnici paralimpici in un clima di entusiasmo, partecipazione e condivisione.

“Anno dopo anno, questo progetto è cresciuto grazie all’energia delle famiglie, degli operatori, degli insegnanti, delle associazioni – ha aggiunto Piemontese –: abbiamo promosso un movimento circolare di umanità e competenze, dove ogni bambino, a prescindere dalle sue abilità, ha trovato il suo posto, il suo ritmo, la sua gioia. Perché lo sport, quando è davvero per tutti, non insegna solo a muoversi meglio, ma a vivere insieme, con rispetto e con amore”.

Nella sola provincia di Foggia, quest’anno hanno partecipato 51 scuole, di cui 30 medie e 21 superiori, per un totale di 510 studenti coinvolti: 257 con disabilità e 253 tutor. Complessivamente, dal 2017 ad oggi, sono oltre 14.000 i giovani pugliesi che hanno preso parte al progetto.

Dopo le tappe di Lecce e Foggia, le feste territoriali conclusive proseguiranno nei prossimi giorni nelle restanti province pugliesi, chiudendo con gioia un altro anno all’insegna dell’inclusione, dello sport e della solidarietà.