Antonio Filosa, da studente modello a CEO globale: il legame indelebile con Ostuni

OSTUNI - Antonio Filosa, recentemente nominato amministratore delegato di Stellantis, torna a far parlare di sé nella città di Ostuni, dove ha compiuto un importante tratto del proprio percorso formativo e umano. La sua storia professionale, oggi proiettata ai vertici dell’industria automobilistica mondiale, affonda le radici nel cuore della Puglia, dove Filosa conseguì nel 1991 la maturità scientifica con il massimo dei voti presso il liceo “Pepe-Calamo”.

Originario di Castellammare di Stabia, Filosa ha vissuto per alcuni anni a Ostuni, trasferitosi in Puglia con la famiglia in seguito all’impiego del padre presso un gruppo industriale di Brindisi. In quel periodo, il giovane Antonio intrecciò un legame profondo con la “città bianca”, lasciando un ricordo vivido tra quanti lo conobbero come studente brillante e appassionato. “Un ragazzo determinato, un genio in matematica”, lo descrivono oggi molti suoi ex docenti e compagni.

La notizia della sua nomina ai vertici di Stellantis ha suscitato grande orgoglio nella comunità ostunese. “La nomina di Antonio Filosa rappresenta un traguardo di assoluto rilievo per un professionista di straordinario valore, profondamente legato alla nostra città”, ha dichiarato il sindaco Angelo Pomes. “Il suo percorso dimostra come si possa coniugare il radicamento territoriale con una visione globale: è un esempio per tanti giovani e una testimonianza concreta di come si possa portare l’identità della propria terra anche ai massimi livelli del panorama industriale internazionale”.

Anche il liceo “Pepe-Calamo”, dove tutto ebbe inizio, ha espresso profonda soddisfazione per il successo del suo ex alunno. Il dirigente scolastico Salvatore Madaghiele ha ricordato con affetto il periodo scolastico di Filosa: “Fin dai suoi anni tra i banchi del ‘Pepe’, Antonio ha dimostrato una forte attitudine all’analisi, una visione chiara e una grande determinazione. Oggi guida una realtà industriale globale, simbolo di innovazione e sviluppo, senza mai dimenticare le sue origini”.

La vicenda di Antonio Filosa è oggi per Ostuni motivo di vanto e ispirazione. La sua traiettoria dimostra che talento, formazione e legame con il territorio possono convivere e farsi motore di traguardi straordinari. In un mondo in cui spesso si è chiamati a scegliere tra radici e ambizione, la sua figura incarna una preziosa sintesi: quella di chi porta con sé la propria terra anche quando arriva lontano.