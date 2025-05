Playoff Serie A1 Basket: Armani Milano travolgente, Trento battuta 107-79 in gara 3

Olimpia Milano fb

Dominio milanese fin dall'inizio

FRANCESCO LOIACONO - L’Armani Milano si impone con autorità su Trento perall’nella terza gara dei quarti di finale dei playoff di Serie A1 di basket, portandosi avanti nella serie e mettendo pressione agli avversari in vista di gara 4.

Partenza convincente per i padroni di casa, con Shields che firma il primo vantaggio sul 4-3 e Ricci che contribuisce a chiudere il primo quarto sul 24-18 per l’Olimpia. Nel secondo parziale, la tripla di Brooks e il canestro di Mirotic consolidano il margine: si va all’intervallo lungo sul 56-47 per Milano.

Allungo decisivo nel terzo quarto

Il terzo quarto è quello della svolta definitiva: Mannion segna il 65-51, poi Diop e ancora una volta l’ottima difesa milanese permettono all’Armani di volare fino all’83-59, archiviando di fatto la pratica con dieci minuti ancora da giocare.

Chiusura in scioltezza per Milano

Nel quarto periodo, Leday allunga il margine fino al 92-69, Brooks realizza il 98-77 e il solito Mirotic chiude i conti fissando il punteggio sul definitivo 107-79. Una prestazione corale, potente e precisa quella degli uomini di coach Ettore Messina.

I migliori in campo

Per l’Armani, Shavon Shields brilla con 22 punti, seguito da un eccellente Brooks con 20. Per Trento, Lamb è il miglior realizzatore con 24 punti, mentre Ellis ne aggiunge 13, ma non bastano per contenere la superiorità milanese.

Prossimo appuntamento

L’Armani Milano tornerà in campo sabato 24 maggio alle ore 18, sempre all’“Unipol Forum” di Assago, per gara 4, con la possibilità di chiudere la serie e accedere alla semifinale. Trento, dal canto suo, dovrà compiere un’impresa per tenere vive le proprie speranze.