ATP Ginevra: Arnaldi si arrende a Djokovic nei quarti. Avanti anche Hurkacz, Norrie e Ofner

FRANCESCO LOIACONO - Nel torneo, giornata intensa con i quarti di finale che hanno sancito i nomi dei semifinalisti. Tra questi anche, che ha superato con autorità l’azzurroin due set:il punteggio in favore del campione serbo.

Arnaldi lotta, ma Djokovic è solido

Nel primo set Djokovic ha messo in mostra tutta la potenza del suo servizio, tenendo a bada Arnaldi, che ha faticato a trovare il ritmo giusto nei turni di risposta. Nel secondo set l’italiano è riuscito a restare in partita fino al 4-4, mostrando grinta e buona tenuta mentale. Tuttavia, nel momento decisivo, il serbo ha alzato l’intensità con il suo rovescio micidiale e i colpi da fondo campo, strappando il break e chiudendo l’incontro in due set.

Ofner, Hurkacz e Norrie completano il quadro

Grande impresa dell’austriaco Sebastian Ofner, che ha ribaltato l’incontro contro il russo Karen Khachanov, imponendosi 4-6 6-4 6-4 al termine di una battaglia equilibrata. Avanza anche il polacco Hubert Hurkacz, che supera Taylor Fritz con il punteggio di 6-3 7-6, mentre il britannico Cameron Norrie ha avuto la meglio sull’australiano Alexei Popyrin per 7-6 6-4.

Doppio: avanti Schnaitter/Wallner e Cabral/Miedler

Nel torneo di doppio, i tedeschi Jakob Schnaitter e Mark Wallner si sono imposti per 6-0 7-6 sui francesi Quentin Halys e Albano Olivetti, staccando il pass per la semifinale. Successo anche per la coppia formata dal portoghese Francisco Cabral e dall’austriaco Lucas Miedler, che ha eliminato gli australiani Matthew Ebden e John Peers in un match molto combattuto, conclusosi con il punteggio di 6-1 3-6 10-7.

Il torneo entra ora nella fase più calda con le semifinali pronte a regalare spettacolo agli appassionati, in attesa di conoscere il nome del vincitore di questa edizione del torneo di Ginevra.