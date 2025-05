Presentato il “Mundialito dell’Amicizia”: sabato 17 maggio 80 bambini in campo all’Olympic Center per un torneo multiculturale di calcio e inclusione

È stato presentato questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo di Città, il “Mundialito dell’Amicizia”, il torneo multiculturale di calcio promosso dall’associazione Argonauti 1989, in programma sabato 17 maggio presso l’Olympic Center. Una giornata di sport e integrazione, dedicata a bambini e bambine dai 9 agli 11 anni, pensata per celebrare l’unione attraverso il gioco, il fair play e lo spirito di squadra.

Un torneo per crescere insieme, dentro e fuori dal campo

Saranno 80 i piccoli calciatori coinvolti, suddivisi in otto squadre che rappresenteranno idealmente otto nazioni diverse. Il fischio d’inizio è previsto alle 9.30, con le partite che si svolgeranno nell’arco della mattinata fino alla premiazione finale intorno alle 14.00. Ogni bambino e bambina riceverà in omaggio il completo sportivo della propria “nazionale”, da conservare come ricordo di una giornata speciale, all’insegna dell’inclusione e della condivisione.

Oltre al torneo, l’evento prevede anche uno spettacolo inaugurale con musica e intrattenimento, per coinvolgere famiglie, amici e spettatori in un vero clima di festa.

Un progetto che unisce sport, solidarietà e comunità

A presentare l’iniziativa sono stati i rappresentanti degli Argonauti 1989, il presidente Francesco Venere e il vicepresidente Danilo Carbonara, insieme ai direttori organizzativi Michele De Gregorio e Giuseppe Cardinale. Con loro anche Luciano Babis Coropulis, titolare della Farmacia Calabrese, sponsor del torneo, il consigliere comunale Lorenzo Leonetti, delegato alle relazioni con enti e associazioni sportive, e il giornalista Enzo Tamborra, testimonial dell’evento.

“La parola chiave è inclusione sociale – ha sottolineato Francesco Venere –. Il nostro Mundialito è ispirato ai tornei internazionali della nostra infanzia, ma ha una forte valenza sociale: vogliamo offrire un’esperienza significativa a bambini che vivono situazioni familiari o economiche difficili, creando un contesto in cui sentirsi parte di qualcosa, al di là delle proprie origini”.

“Gli Argonauti 1989 sono una comunità sportiva che non punta all’agonismo, ma all’incontro e all’integrazione – ha evidenziato Lorenzo Leonetti –. In questa iniziativa hanno saputo coinvolgere anche realtà imprenditoriali locali, dimostrando come lo sport possa essere un veicolo straordinario di solidarietà e partecipazione attiva alla vita cittadina”.

Commosso il ricordo di Enzo Tamborra, che da giovane cronista sportivo negli anni ’80 raccontava le gesta della squadra: “Gli Argonauti non erano i più forti, ma facevano squadra. E oggi restituiscono ciò che hanno ricevuto dallo sport, offrendo ai più piccoli esperienze umane che restano nel cuore”.

Partecipazione gratuita e aperta a tutti

Il Mundialito dell’Amicizia è gratuito e aperto al pubblico. Una giornata pensata non solo per giocare, ma per educare attraverso lo sport ai valori dell’amicizia, del rispetto, della multiculturalità e della cooperazione.

Per informazioni:

🌐 www.argonauti1989.it

📧 info@argonauti1989.it

Sabato 17 maggio, all’Olympic Center, vince chi sa giocare insieme: il calcio come ponte tra mondi diversi, uniti sotto il segno dell’amicizia.