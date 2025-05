San Cesario di Lecce, ritorna 'Guardare la musica' nella rassegna 'Il Museo parla con la città'

Fabio Tolledi e Luca Tarantino (Ph Marina Colucci)

Un inedito percorso di ascolto guidato dal Maestro Luca Tarantino in dialogo con il regista Fabio Tolledi. Mercoledì 14 maggio 2025, ore 19 Palazzo Ducale, Piazza Garibaldi, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Mercoledì 14 maggio, alle 19, presso il Museo Civico di San Cesario di Lecce, all’interno della rassegna "Il Museo parla con la città.2 – percorsi di apertura del Museo Civico d’arte contemporanea di San Cesario", promossa da un importante partenariato di istituzioni culturali con capofila Astràgali Teatro, nuovo appuntamento con "Guardare la musica", un interessante percorso di ascolto guidato dal Maestro Luca Tarantino in dialogo con Fabio Tolledi, regista e direttore artistico di Astràgali Teatro.





Come già accaduto nell’incontro precedente, viene sviluppato un racconto che, tramite suoni e parole, analizza e pone in evidenza l’influenza che John Cage ha avuto nell'evoluzione della musica contemporanea, in particolare sui compositori del Novecento. Un dialogo tra due artisti che si sofferma, soprattutto, sulla ricerca musicale del compositore e teorico musicale statunitense, con un occhio di riguardo verso quella sviluppata in relazione alle personalità artistiche di Jasper Johns e Merce Cunningham.





Luca Tarantino è un polistrumentista intento a ricercare e coniugare la sua naturale propensione verso il repertorio dei secoli XVI-XVIII con il gusto della ricerca e dello sperimentalismo propri della musica contemporanea. Con Angelo Branduardi e Scintille di Musica ha inciso Futuro Antico III, opera dedicata alla corte dei Gonzaga di Mantova per EMI classica. Il suo contributo alla diffusione della musica tradizionale della sua terra si concretizza anche in una pluriennale collaborazione con il Canzoniere Grecanico Salentino. Ha realizzato colonne sonore per film, balletti, spettacoli teatrali, siti internet, sonorizzazioni ambientali.





Fabio Tolledi è regista, poeta, direttore artistico di Astràgali Teatro, con cui ha realizzato regie teatrali e residenze artistiche in circa 40 paesi in tutto il mondo. Per la sua attività teatrale, finalizzata al dialogo interculturale e alla promozione di pratiche di pace in aree di conflitto è stato eletto nel 2014 Coordinatore del Theatre in Conflict Zones Network dell’International Theatre Institute – ITI UNESCO). È presidente del Centro Italiano dell’ ITI UNESCO e Coordinatore del Netwoork Europeo dei Centri nazionali dello stesso ITI. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni oltre che interventi su riviste nazionali e internazionali di teatro e sociologia.





La rassegna "ll Museo parla con la città.2 – percorsi di apertura del Museo Civico d’arte contemporanea di San Cesario" rientra nel progetto "Da qui si vede tutta la città", finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili, vincitrice del bando regionale "Luoghi comuni", Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI. Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di San Cesario e sostenuto da un ricco parterre associativo che vede come capofila Astràgali Teatro e come partner di progetto AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento; TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, l’Associazione fotografica Tempo di Scatto, l’Associazione culturale Petrolio.