Primo Maggio segnato dagli incidenti nel Barese: scontro tra auto all’uscita di Triggiano, due donne in ospedale

TRIGGIANO – Ancora sangue e paura sulle strade del Barese nel giorno della Festa dei Lavoratori. Dopo l’incidente avvenuto in mattinata sulla provinciale Santeramo in Colle - Laterza, un nuovo scontro ha coinvolto nel pomeriggio due utilitarie nei pressi dell’uscita Triggiano sulla Strada Statale 100.

Nell’impatto, che si è verificato in un tratto particolarmente trafficato della statale, sono rimaste ferite due donne, immediatamente soccorse dal personale del 118 e trasportate in ospedale. Le loro condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi, ma si attendono ulteriori accertamenti da parte dei sanitari.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico, rallentato per circa un’ora a causa delle operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli coinvolti.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza un mancato rispetto della precedenza in fase di immissione dallo svincolo.

Una giornata, quella del Primo Maggio, che purtroppo si conferma ad alto rischio sulle strade della provincia di Bari, con più episodi che richiamano alla prudenza e al rispetto delle norme del codice della strada.