“Che Tempo Che Fa”, Fabio Fazio ospita Francesco Totti

Francesco Totti sarà ospite in esclusiva a “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio domenica 4 maggio 2025 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+.

Eterno numero 10, icona e bandiera della città di Roma, Francesco Totti nella sua straordinaria carriera ha vinto con la Roma uno scudetto (2000/01), due Coppe Italia (2006/07, 2007/08), due Supercoppe italiane (2001, 2007) e - con la nazionale italiana - lo storico Mondiale del 2006 in Germania.

Soprannominato l’“ottavo re di Roma”, Francesco Totti ha trascorso l’intera carriera professionistica, dai 13 ai 40 anni, nel club giallorosso, indossando la maglia della prima squadra per ben 25 stagioni consecutive (dal 1992/93 al 2016/17) con il record di 786 presenze ufficiali e 307 gol complessivi: è il calciatore italiano - insieme a Paolo Maldini - ad aver disputato il maggior numero di stagioni consecutive e con la stessa squadra nella storia della Serie A. Diventato capitano della Roma nel 1998 a poco più di 22 anni (in assoluto il più giovane giocatore a ricoprire quel ruolo nel club giallorosso), ha vestito la fascia di capitano per 19 stagioni consecutive, fino al giorno del suo addio al calcio il 28 maggio 2017.

Con 250 reti in Serie A, Francesco Totti è il calciatore che ha realizzato il maggior numero di gol con la stessa squadra nella storia del calcio italiano e il secondo calciatore italiano di tutti i tempi ad aver realizzato più gol in Serie A (dopo Silvio Piola). È inoltre l'attaccante con più presenze in Serie A (ben 619) nella storia del calcio italiano.

Inserito nella Hall of Fame del calcio italiano nel 2018, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui la Scarpa d'oro come miglior marcatore europeo (2007) e ben 11 Oscar del calcio AIC come miglior calciatore assoluto (2000, 2003), miglior calciatore italiano (2000, 2001, 2003, 2004, 2007), miglior calciatore giovane (1999), migliore cannoniere (2007), migliore gol (2005, 2006), oltre ad essere stato inserito nel “FIFA 100”, l’elenco dei più grandi calciatori viventi della storia del calcio stilato da Pelé nel 2004.