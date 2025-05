“Puglia 2040: Visioni strategiche per un futuro possibile”: un tavolo di lavoro per immaginare e costruire il futuro della regione

Per info stampa: paola.amendola@izilab.it

BARI – Quali sfide e opportunità attendono la Puglia nei prossimi 15 anni? Come può il futures thinking diventare un alleato della programmazione pubblica, dell’innovazione territoriale e dello sviluppo sostenibile? A queste domande intende rispondere il tavolo di lavoro “Puglia 2040: visioni strategiche per un futuro possibile”, promosso da IZILab nell’ambito del Futures Thinking Hub, in programma il 4 giugno 2025 dalle ore 10:00 alle 12:30, presso la Sala Azzurra della Camera di Commercio di Bari.L’evento nasce con l’obiettivo di avviare un confronto aperto, strutturato e corale tra soggetti istituzionali, accademici e imprenditoriali, partendo dalle direttrici del Documento Strategico Regionale e degli altri strumenti di pianificazione della Regione Puglia. Il focus sarà su temi chiave per il futuro del territorio: sviluppo economico, formazione, competenze, transizione digitale, innovazione sociale e modelli di governance anticipatoria.Attraverso una roundtable tematica e un workshop – dedicati al valore del futures thinking, alle sfide attuali e alle leve attivabili – il tavolo offrirà uno spazio concreto di riflessione strategica su come orientare le decisioni del presente verso uno scenario 2040 condiviso e desiderabile.Tra gli ospiti attesi: dirigenti regionali, accademici, imprenditori, esperti di innovazione, rappresentanti del mondo finanziario e del terzo settore. Durante l’evento sarà inoltre presentato il volume “Orientare il futuro: data science, foresight e progettazione partecipativa per supportare il futures thinking” , edito da Carocci.“Costruire il futuro richiede visione, metodo e alleanze – dichiara il team di IZILab –. Con questo tavolo vogliamo promuovere un approccio più lungimirante alla programmazione, in grado di generare impatto sistemico e rafforzare la resilienza dei territori”.: 10:00 – 12:30: Sala Azzurra, Camera di Commercio di Bari