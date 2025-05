Turi si prepara a festeggiare la 33ª Sagra della Ciliegia Ferrovia: inaugurazione il 31 maggio con spettacolo in piazza e artisti di “Hell in the Cave”

TURI – Tutto pronto a Turi per l’attesissima, in programma dal, un evento che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta la Puglia e non solo.

L’inaugurazione ufficiale si terrà domani, sabato 31 maggio, alle ore 18:00 in Piazza Silvio Orlandi, alla presenza delle massime autorità civili e militari, per celebrare l’inizio della festa dedicata a uno dei frutti simbolo del territorio: la rinomata ciliegia Ferrovia di Turi, conosciuta per la sua qualità, grandezza e dolcezza.

A rendere ancora più suggestiva l’apertura sarà una collaborazione speciale con le Grotte di Castellana e gli artisti dello spettacolo “Hell in the Cave”, che porteranno in piazza un’anteprima del loro affascinante show ispirato alla Divina Commedia, tra giochi di luce, acrobazie e atmosfere dantesche.

La sagra proseguirà nei giorni 1 e 2 giugno, trasformando il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto: stand di produttori locali, degustazioni enogastronomiche, artigianato, musica dal vivo, spettacoli itineranti e iniziative culturali animeranno le strade del paese per un lungo weekend all’insegna del gusto e della tradizione.

Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale: https://www.sagraciliegiaferrovia.it/edizione-2025/

La Sagra della Ciliegia Ferrovia si conferma così uno degli appuntamenti più attesi della primavera pugliese, un’occasione imperdibile per scoprire le eccellenze del territorio e vivere un’esperienza unica tra sapori, folklore e spettacolo.