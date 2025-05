Pulsano conquista la Bandiera Blu 2025: un simbolo di rinascita, qualità e orgoglio

BARI - L’amore per il proprio territorio è una forza silenziosa, ma capace di produrre cambiamenti concreti e profondi. Quando tale affetto si traduce in impegno quotidiano, visione condivisa e lavoro collettivo, i risultati non tardano ad arrivare. È proprio da questo spirito che nasce il riconoscimento dellaassegnato a, piccolo grande comune della costa jonica pugliese, che oggi raccoglie i frutti di un cammino intriso di dedizione e resilienza.

Un traguardo che racconta una comunità

Nonostante le difficoltà e le sfide affrontate nel corso degli anni, Pulsano si rialza oggi con fierezza, ricevendo una "medaglia dal valore inestimabile", che non è solo motivo di orgoglio per i suoi cittadini, ma un segnale potente per l’intero territorio.

La Bandiera Blu non è solo un vessillo che sventola sulle spiagge: è un simbolo di qualità ambientale, di attenzione alla sostenibilità, di cura del patrimonio naturale. Rappresenta le acque limpide che bagnano il litorale pulsanese, ma anche una nuova consapevolezza collettiva: quella di essere custodi di un bene prezioso da valorizzare e proteggere.

Turismo, investimenti e futuro sostenibile

Il riconoscimento assume un significato ancora più ampio se visto attraverso la lente dello sviluppo locale. La Bandiera Blu rappresenta una spinta concreta per il rilancio dell’economia del territorio, stimolando nuovi investimenti lungo la litoranea e incoraggiando imprenditori, operatori turistici e cittadini a costruire un’offerta turistica di qualità.

L’obiettivo non è solo attirare visitatori, ma offrire un’esperienza autentica e rispettosa dell’ambiente, in grado di coniugare accoglienza e tutela del paesaggio. È in questo equilibrio che Pulsano sta tracciando una nuova rotta per il suo futuro.

Un impegno collettivo

A rendere possibile questo traguardo è stato il lavoro congiunto tra istituzioni, comunità locali e realtà private. Un’alleanza virtuosa che ha saputo valorizzare il mare e le spiagge, ma soprattutto le persone. Dalle amministrazioni comunali alle associazioni, passando per i singoli cittadini: tutti hanno contribuito a un percorso che oggi rende Pulsano un esempio positivo per l’intera regione.

Come affermato da Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano per Taranto:

"Un plauso a Pulsano e alla comunità pulsanese, oltre che all’amministrazione comunale che è stata in grado di dimostrare di saper conciliare turismo e sviluppo con la sostenibilità ambientale".

Verso un futuro sempre più blu

La Bandiera Blu 2025 non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un nuovo percorso. Un invito a continuare a investire, proteggere e migliorare. A trasformare l’amore per il proprio paese in azioni concrete. A guardare avanti con fiducia e determinazione.

Ad maiora, Pulsano.