Putignano, l'associazione Onde Culturali si presenta: progetti e idee al centro

PUTIGNANO - Putignano si arricchisce di una nuova Associazione di Promozione Sociale: Onde Culturali APS. Fondata a fine 2024, l’associazione ha già realizzato la Festa di San Martino, che ha attratto in città più di 10mila persone nei due giorni novembrini.Domenica 18 maggio presso la Biblioteca Comunale di Putignano, Onde Culturali APS si presenterà alla città con i propri progetti e le proprie idee, pronta a cavalcare l’onda di nuove proposte culturali e non.L’Associazione è presieduta da Luca Laurenzano, classe 2002 che insieme a Giacomo Petrosillo, Aurora Rezzi, Nico Befanini, Debora Simone e Massimo D’Elia compongono il Consiglio Direttivo dell’Associazione.Domenica l’associazione presenterà i prossimi progetti ma anche le idee che a lungo termine si vorranno mettere in campo su Putignano e non solo.È intenzione dell’Associazione, infatti, organizzare eventi ed iniziative di diverso genere: incontri culturali, spettacoli, esperienze e grandi manifestazioni.IL 18 maggio, oltre a presentarne le finalità, Onde Culturali è pronta ad accogliere chiunque vorrà tesserarsi per sostenere le iniziative.Dopo la presentazione, seguirà l’intrattenimento musicale a cura di SIRIO e LAVVOCATO ed un rinfresco a cura di Casa dei Salumi e Formaggi e Il Piacere della pasta fresca.L’evento è realizzato da Onde Culturali APS con il patrocinio della Città di Putignano. L’organizzazione avrà piacere di ospitare la stampa nel corso della presentazione.