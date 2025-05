Ostuni, 'Universal Language Art': celebrando la creatività contemporanea nella Chiesa dello Spirito Santo

OSTUNI (BR) - Dal 16 al 29 maggio, la suggestiva cornice della Chiesa dello Spirito Santo ad Ostuni ospiterà una rassegna artistica unica, intitolata "Universal Language Art", organizzata da Espressioni d’Arte. Questo evento rappresenta una straordinaria opportunità per esplorare il dialogo tra diverse forme d’arte, aggregando opere di artisti contemporanei che spaziano dal figurativo classico e moderno fino al surrealismo. - Dal 16 al 29 maggio, la suggestiva cornice della Chiesa dello Spirito Santo ad Ostuni ospiterà una rassegna artistica unica, intitolata "Universal Language Art", organizzata da Espressioni d’Arte. Questo evento rappresenta una straordinaria opportunità per esplorare il dialogo tra diverse forme d’arte, aggregando opere di artisti contemporanei che spaziano dal figurativo classico e moderno fino al surrealismo.





La mostra coinvolgerà sette artisti, ciascuno con uno stile distintivo e un approccio unico alla creatività. Antonio Caramia, Vito Distante e Rita Protopapa esplorano il surreale attraverso una rielaborazione creativa del quotidiano. Le loro opere, cornici di realtà deformate, invitano lo spettatore a vivere un’esperienza onirica. Caramia crea atmosfere sospese, dove il tempo sembra dilatarsi. Protopapa, trasforma oggetti comuni in simboli enigmatici, mentre Distante gioca con colori e forme per evocare emozioni inattese. Insieme, questi artisti offrono uno sguardo nuovo su un mondo familiare, trasportando l’osservatore in un viaggio tra fantasia e realtà.





Annalisa Melle è un’artista unica nel suo genere, conosciuta per le sue sculture e dipinti che ritraggono figure femminili straordinarie. Le sue creazioni si distinguono per arti enormi e teste piccole, una scelta stilistica che invita alla riflessione sul concetto di bellezza e identità. Queste figure, potenti e fragili al contempo, catturano l’attenzione dello spettatore, creando un dialogo profondo tra proporzioni e significato. L’opera di Melle segna un viaggio estetico e concettuale affascinante nel mondo dell’arte contemporanea. Andrea Contaldi sarà presente con sculture che parlano di identità e trasformazione, sfidando i confini tra materia e concetto. Infine, Annamaria Peluso e Gabriella Viapiana completeranno il gruppo con creazioni che richiamano la natura, la figura e la bellezza, stupendo il pubblico con opere che combinano tradizione e modernità, esaltando l’arte come strumento di comunicazione e connessione.





L’obiettivo di "Universal Language Art" è andare oltre le barriere culturali e linguistiche, utilizzando l’arte come linguaggio comune per esprimere idee, emozioni e visioni. Questa esposizione non solo favorisce l’incontro tra stili diversi, ma celebra anche la diversità degli artisti e delle loro storie personali. Ogni opera esposta invita a una riflessione profonda sull’universalità delle esperienze umane, dimostrando che l’arte ha il potere di unire le persone, stimolando conversazioni significative e interazioni genuine.





La Chiesa dello Spirito Santo, con la sua architettura semplice e affascinante, e il suo ambiente sereno, si trasformerà in un palcoscenico ideale per questa celebrazione dell’arte contemporanea. I visitatori saranno accolti in uno spazio dove il sacro e il profano si intrecciano, creando un’atmosfera di contemplazione e scoperta.





La mostra "Universal Language Art" è quindi un invito a percorrere un viaggio visivo e sensoriale, un’occasione imperdibile per gli amanti dell’arte e per chiunque desideri esplorare il linguaggio universale della creatività. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza artistica che va oltre le parole, toccando il cuore e l’anima di tutti.





L’evento sarà introdotto dallo storico dell’arte prof.ssa Carmela Amati.