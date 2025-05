Putignano, venerdì 6 giugno una giornata dedicata al lavoro tra Career Day, dibattiti, servizi comunali e animazione per bambini

– Sarà una giornata ricca di iniziative quella dial, che dallee dalleospiterà una serie di eventi dedicati al tema del, rivolti a tutte le fasce d’età. Daial supporto nella, daiaiper il rinnovo della carta d’identità e il ritiro della tessera elettorale, senza dimenticaree unaa tema.

Oltre 30 aziende presenti: colloqui e presentazioni nel Chiostro Comunale

Il cuore della giornata sarà il Career Day, organizzato grazie alla collaborazione tra i ragazzi del progetto “Pianeta Giovani 2023” del Servizio Civile Universale dei Comuni di Putignano, Castellana Grotte e Noci, Quasar e Porta Futuro Putignano. A partire dalle ore 10:00, oltre 30 aziende saranno presenti per illustrare le proprie offerte di lavoro, sia con presentazioni nella Sala Consiliare, sia con desk informativi allestiti nel Chiostro Comunale.

Workshop, tavoli tematici e protocollo per le politiche del lavoro

Alle 11:30, si terrà il workshop “Innovazione tecnologica e intelligenza artificiale: cosa cambia nel mondo del lavoro”, con la partecipazione del Cav. Gianluca Budano (ARPAL Puglia), del Prof. Roberto Boza (UniBa) e dell’Assessore al Lavoro Gianluca Miano. Durante l’incontro sarà firmato un protocollo d’intesa tra Comune, UniBa e ARPAL per il potenziamento delle politiche attive del lavoro sul territorio.

Nel pomeriggio, dalle 17:00 alle 18:30, si discuterà di “Come costruire la propria carriera” con il Garante per le persone con disabilità della Regione Puglia, il Comitato Pari Opportunità e la Consulta Giovanile di Putignano, che alle 18:30 guiderà anche un dibattito sui quesiti referendari dell’8 e 9 giugno, con focus sui diritti del lavoro.

Servizi comunali e supporto al lavoro

Per tutta la giornata sarà attivo il CIE Day: i cittadini potranno rinnovare la carta d’identità e ritirare la tessera elettorale presso gli uffici anagrafe ed elettorale (servizio prolungato anche sabato 7 e domenica 8 giugno). Presso l’URP, i volontari del Servizio Civile aiuteranno nella stesura o aggiornamento del curriculum e spiegheranno come usare il portale inPA per cercare concorsi pubblici.

Mostra fotografica e animazione per bambini

Nel Chiostro Comunale, le ragazze del progetto MusaP cureranno una mostra fotografica sul lavoro e l’iniziativa “A tu per tu”, un originale “confessionale delle vocazioni” dove ogni partecipante potrà riflettere su ciò che sogna di diventare. Dalle 10:00 alle 18:00, inoltre, i più piccoli saranno protagonisti di una grande festa organizzata dal Centro per le Famiglie dell’Ufficio Sociale di Ambito.

📍 Tutte le attività sono gratuite e aperte al pubblico. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza.

🗓️ 6 giugno 2025 – Comune di Putignano

🕙 Orari: 10:00–13:00 / 15:00–19:30