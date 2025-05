Due piccioni sull'aereo, panico e caos tra i passeggeri a bordo

Prontamente il comandante ha chiesto l’intervento del personale addetto ai bagagli a bordo per rimuovere il pennuto, ma quando l'aereo aveva già lasciato il cancello e si stava preparando al decollo, è apparso il secondo uccello. Come mostra un video diffuso su X, uno dei passeggeri, Tom Caw, ha filmato il momento in cui uno dei presenti ha cercato di fermarlo con la giacca addosso.





Dopo che anche il secondo piccione è stato "atterrato in sicurezza", il volo, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è finalmente decollato per Madison arrivando a destinazione con un'ora di ritardo rispetto all'orario previsto. Delta in seguito si è scusato con i passeggeri per l'incidente.

MINNEAPOLIS - Due piccioni a bordo di un aereo Delta Airlines in partenza da Minneapolis e diretto a Madison nel Wisconsin, negli Stati Uniti, con 119 passeggeri a bordo, sono volati tra i passeggeri dopo essersi intrufolati in cabina, scatenando il panico e caos pochi minuti prima della partenza.