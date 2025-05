Referendum 8 e 9 giugno 2025: garantito il trasporto gratuito ai seggi per i cittadini con disabilità

BARI - In vista deiin programma per, ladel Comune di Bari annuncia l’attivazione di undedicato ai cittadini con disabilità, per consentire loro di raggiungere i seggi elettorali ed esercitare il proprio diritto di voto.

Chi può accedere al servizio

Il servizio è rivolto esclusivamente ai cittadini in possesso di uno dei seguenti requisiti:

Invalidità totale con diritto all’indennità di accompagnamento

Invalidità al 100% con difficoltà motoria documentata

Cecità assoluta o parziale, con residuo visivo non superiore a 1/20, o ipovedenza grave ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 138

Come richiedere il servizio

I cittadini interessati dovranno autocertificare i requisiti richiesti utilizzando l'apposito modello disponibile online (link indicato nella comunicazione ufficiale). Il modulo compilato dovrà essere:

Consegnato a mano presso lo sportello del Segretariato Sociale in Largo Chiurlia 27 , dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 , oppure il giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30

oppure

Inviato via email agli indirizzi:

📧 r.zito@comune.bari.it

📧 s.deduro@comune.bari.it

📅 Scadenza per l’invio della documentazione: entro le ore 12 del 4 giugno 2025.

Prenotazione obbligatoria del servizio

Il servizio di trasporto sarà attivo solo su prenotazione. Gli aventi diritto dovranno prenotare la corsa entro le ore 12 del 6 giugno 2025.

📞 Numero da contattare per la prenotazione:

TAXI BARI – 366 3038415 (dal lunedì al venerdì, fascia oraria 8:00 – 12:00)

Questa iniziativa conferma l’impegno del Comune di Bari nel garantire pari opportunità di partecipazione democratica a tutti i cittadini, rimuovendo ogni ostacolo fisico che possa impedire il diritto al voto.