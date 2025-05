Lucio Corsi: ''Volevo essere un duro'' è Disco di Platino

“Volevo essere un duro”, il brano con cui Lucio Corsi ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, classificandosi al quinto posto, è oggi certificato disco di platino.

L’artista tornerà presto live sui palchi dei principali festival italiani con il suo tour “Estate 2025”, prodotto da Magellano Concerti, in partenza il 12 giugno e che comprende anche gli imperdibili appuntamenti “Ippodromi 2025” a Roma e Milano (21 giugno al Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle e 7 settembre al Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro).

Scritta e composta da Lucio Corsi e Tommaso Ottomano, “Volevo essere un duro” parla di quanto il mondo ci vorrebbe infallibili, con la solidità dei sassi e la perfezione dei fiori, senza dirci però che tutti i fiori sono appesi a un filo. Con questa canzone, ha debuttato alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, classificandosi secondo e vincendo il Premio della Critica “Mia Martini”, entrando nel cuore del pubblico.

Il singolo è stato primo tra i brani indipendenti più suonati dalle radio per 10 settimane e fa parte del nuovo omonimo album, pubblicato per Sugar Music il 21 marzo su tutte le piattaforme digitali e il 4 aprile nei formati fisici vinile e CD. Il progetto discografico ha conquistato il sesto posto della Top Album Debut Global di Spotify del weekend 21-23 marzo, oltre al primo posto della classifica FIMI degli album e della classifica CD, vinili e musicassette più venduti nella settimana di pubblicazione.









L’album “Volevo essere un duro” (disco d’oro) si compone di nove tracce, tutte scritte e composte da Lucio Corsi e Tommaso Ottomano, che ne hanno curato anche la produzione insieme ad Antonio “Cuper” Cupertino. A popolarle, molti personaggi come “Francis Delacroix”, amico fotografo, Rocco compagno delle medie in “Let There Be Rocko”, e “Il Re del rave”, sagoma romantica e sgangherata. Ad aprire e chiudere la narrazione musicale del disco, anche i brani già editi “Tu sei il mattino” - che ci narra di come il tempo scorra inesorabile, come la corrente di un fiume che ci tira sempre e solo da una parte - e “Nel cuore delle notte” - una canzone sull’amicizia, una lunga coda di pianoforte sull’autostrada della luna, presentata a sorpresa la scorsa Vigilia di Natale con una live session. Scarica qui la cartella stampa del disco.

A seguito dell’esperienza a Eurovision, che aggiunge un nuovo importante tassello nel suo percorso, Lucio Corsi è pronto a tornare alla sua cara dimensione live, la perfetta occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo repertorio e nuovo album. Dopo aver concluso il “Club Tour 2025”, che ha registrato il tutto esaurito nelle principali città italiane lo scorso aprile, avrà infatti inizio “Estate 2025”, 28 appuntamenti - prodotti da Magellano Concerti - nei festival estivi italiani. Il tour comprende anche gli show di “Ippodromi 2025” di Roma e Milano (21 giugno al Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle e 7 settembre al Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro).

Radio Deejay e Radio Capital sono le radio partner del tour.





12 giugno 2025 - Mestre (VE) - Parco Bissuola



14 giugno 2025 - Saint Nicolas (AO) - Musicastelle



17 giugno 2025 - Cagliari - Arena in Fiera



21 giugno 2025 - Roma - Rock In Roma, Ippodromo delle Capannelle



25 giugno 2025 - Bologna - Sequoie Music Park



27 giugno 2025 - Trento - Trento Live Fest



28 giugno 2025 - Genova - Altraonda Festival - Arena del Mare



29 giugno 2025 - Lido di Camaiore (LU) - La Prima Estate - Parco Bussoladomani



6 luglio 2025 - Perugia - L’Umbria Che Spacca



8 luglio 2025 - Collegno (TO) - Flowers Festival



10 luglio 2025 - Arezzo - Mengo Festival



13 luglio 2025 - Caserta - Un’Estate Da Belvedere - Belvedere di San Leucio



18 luglio 2025 - Sassari - Festival Abbabula



19 luglio 2025 - Lanusei (NU) - Rocce Rosse & Blues



23 luglio 2025 - Termoli (CB) - Termoli Summer Festival



24 luglio 2025 - Montecosaro (MC) - Mind Festival



27 luglio 2025 - Laghi di Fusine (UD) - No Borders Music Festival (tutto esaurito)



2 agosto - Locarno - Rotonda by la Mobiliare (Locarno Film Festival)



6 agosto 2025 - Catania - Sotto il Vulcano Fest - Villa Bellini



7 agosto 2025 - Castelbuono (PA) - Ypsigrock



10 agosto 2025 - Locorotondo (BA) - Locus Festival



11 agosto 2025 - Lecce - Cave del Duca



12 agosto 2025 - Lamezia Terme (CZ) - Color Fest



17 agosto 2025 - Gavorrano (GR) - Teatro delle Rocce (tutto esaurito)



18 agosto 2025 - Follonica (GR) - Summer Nights



30 agosto 2025 - San Mauro Pascoli (FC) - Acieloaperto Festival - Villa Torlonia (tutto esaurito)



31 agosto 2025 - Mantova - Mantova Summer Festival - Palazzo Te



7 settembre 2025 - Milano - Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro