Roland Garros, Jannik Sinner vola al terzo turno: battuto Gasquet in tre set

PARIGI – Prosegue senza intoppi il cammino di Jannik Sinner agli Open di Francia. Il numero 1 del mondo ha superato con autorità il secondo turno del Roland Garros, battendo il veterano Richard Gasquet in tre comodi set: 6-3, 6-0, 6-4 il punteggio finale sul centrale Philippe-Chatrier.

Una partita a senso unico, durata poco più di un’ora e mezza, nella quale l’azzurro ha imposto il proprio ritmo fin dai primi scambi, lasciando pochissimo spazio all’avversario. Troppo evidente la differenza di tenuta atletica e potenza tra i due: il talento di Gasquet, capace in carriera di arrivare fino al n.7 del ranking ATP nel 2007, non è bastato per contrastare l’intensità e la completezza del gioco dell’altoatesino.

Per il 37enne francese si trattava del saluto finale al pubblico parigino, dopo 22 partecipazioni consecutive al torneo. Emozionato, Gasquet ha ricevuto un lungo applauso dai tifosi, che gli hanno tributato un meritato omaggio al termine della sua ultima apparizione sulla terra rossa di casa.

Sinner, impeccabile al servizio e dominante da fondo campo, affronterà nel terzo turno il ceco Jiri Lehecka, in programma sabato. L’obiettivo è continuare la marcia verso le fasi finali del torneo, dove si annuncia battaglia tra i big per la conquista del titolo parigino.