Tragedia sulla Lecce-Brindisi: 57enne perde la vita in un terribile incidente

BRINDISI – Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi lungo la statale che collega Lecce a Brindisi, dove un uomo di 57 anni, originario di Barletta, ha perso la vita in circostanze tragiche.

La vittima era alla guida di un furgone a nove posti che, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo prima contro il guardrail e successivamente ribaltandosi all’interno di una stazione di servizio situata lungo il tragitto.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa della violenza dell’impatto. Inutili i tentativi di soccorso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti immediatamente gli uomini dell’Anas, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

L’incidente ha causato forti rallentamenti al traffico, con disagi alla circolazione in direzione Brindisi. Le autorità stanno lavorando per stabilire se il sinistro sia stato provocato da un malore, da un guasto meccanico o da altri fattori.