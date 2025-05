Roland Garros, primo turno: Musetti e Paolini avanti, fuori Nardi e Stefanini

FRANCESCO LOIACONO – Buona partenza per alcuni degli azzurri nel primo turno del, secondo Slam stagionale sulla terra rossa parigina. Giornata positiva per, che si è imposto con un nettosul tedesco, conquistando con autorità il pass per il secondo turno. Ottima anche la prestazione di, che ha avuto la meglio sul libanesecon un perentorio

Esce di scena invece Luca Nardi, battuto dall’ungherese Fabian Marozsan per 6-2 6-3 7-6, dopo un terzo set combattuto ma privo di esito positivo per l’azzurro.

Tra i match internazionali più attesi del giorno, l’americano Emilio Nava ha superato l’olandese Botic Van De Zandschulp in tre set: 6-2 7-5 7-5. Prosegue anche il cammino dello statunitense Frances Tiafoe, vittorioso sul russo Roman Safiullin con il punteggio di 6-4 7-5 6-4. Il connazionale Tommy Paul ha invece rimontato e battuto il giovane danese Elmer Moller in quattro set: 6-7 6-2 6-3 6-1.

In campo femminile, vittoria importante per Jasmine Paolini, che ha superato la cinese Yuan Yue per 6-1 4-6 6-3, centrando l’accesso al secondo turno. Eliminata invece Lucrezia Stefanini, sconfitta dalla svizzera Jill Teichmann con un doppio 6-4.

Tra le altre protagoniste di giornata, la russa Anastasija Potapova ha superato in rimonta la ceca Linda Noskova (5-7 6-1 7-5), mentre la serba Olga Danilovic ha dominato sulla canadese Leylah Fernandez (6-3 6-1). Match lungo e combattuto anche quello tra Donna Vekic e Anna Blinkova, concluso con la vittoria della croata per 7-5 6-7 6-1.

Passeggiata invece per la numero due del seeding, la bielorussa Aryna Sabalenka, che ha concesso appena un game alla russa Kamilla Rakhimova, chiudendo il match con un netto 6-1 6-0.