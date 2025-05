Roland Garros, primo turno: Zeppieri e Darderi eliminati. Avanzano Cocciaretto, Alcaraz, Ruud e Tsitsipas

FRANCESCO LOIACONO - Inizia con luci e ombre il primo turno del, secondo Slam della stagione in corso sulla terra rossa di Parigi. Tra gli italiani,sono costretti ad abbandonare subito il torneo, mentre tra le donne avanza, unica azzurra a superare il debutto.

Zeppieri si è arreso nettamente allo spagnolo Carlos Alcaraz, numero uno del seeding, che ha dominato l'incontro con il punteggio di 6-3 6-4 6-2, confermando il suo ottimo stato di forma. Fuori anche Luciano Darderi, che ha lottato ma è stato battuto in quattro set dall’americano Sebastian Korda, capace di imporsi 6-2 4-6 6-3 6-2.

Tra i big avanzano senza problemi Casper Ruud, finalista nelle scorse edizioni, che ha superato Albert Ramos Vinolas per 6-3 6-4 6-2, e Stefanos Tsitsipas, che ha avuto la meglio sull’argentino Tomas Martin Etcheverry con un solido 7-5 6-3 6-4. Spettacolare rimonta del serbo Miomir Kecmanovic, che ha ribaltato uno svantaggio di due set contro l’argentino Sebastian Baez, imponendosi 6-7 6-7 6-4 6-2 6-2. Derby spagnolo a senso unico tra Alejandro Davidovich Fokina e Pablo Llamas Ruiz, chiuso in quattro set: 6-3 6-2 6-7 6-3.

Nel tabellone femminile, ottima prestazione per Elisabetta Cocciaretto, che ha sconfitto con autorità l’americana Taylor Townsend per 6-3 6-2, staccando il pass per il secondo turno. Eliminata invece Lucia Bronzetti, battuta 6-3 6-2 dalla russa Ekaterina Alexandrova.

Tra gli altri risultati femminili, la britannica Katie Boulter ha superato in rimonta la francese Carole Monnet per 6-7 6-1 6-1, mentre l’australiana Darja Kasatkina ha sconfitto la ceca Katerina Siniakova in tre set: 6-1 3-6 6-2. Avanza anche la croata Ajla Tomljanovic, vincente per 6-1 6-3 sull’australiana Maya Joint, e l’americana Bernarda Pera, che ha sorpreso la beniamina di casa Caroline Garcia con un doppio 6-4.

Il torneo entra ora nel vivo con il secondo turno già alle porte, pronto a regalare nuovi colpi di scena sul rosso di Parigi.