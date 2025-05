Armani Milano batte Trento 89-82 e vola in semifinale dei Playoff di Serie A1

Olimpia Milano fb

FRANCESCO LOIACONO - L’Armani Milano conquista la semifinale deisuperando ilpernelladisputata all’. Un match combattuto e ricco di emozioni che ha visto la squadra milanese rimontare e imporsi nella seconda parte di gara, trascinata da un grande, autore di, e da un solido, che ha chiuso con

Il primo quarto ha visto un buon avvio dei trentini, con Forray che ha siglato il 20-12 e Lamb che ha fissato il punteggio sul 22-20 in favore di Trento al termine della prima frazione. Ma nel secondo quarto l’Armani ha cambiato marcia: Shields ha messo a segno il canestro del 34-25 e Bolmaro ha chiuso il parziale portando i lombardi avanti 48-35 all’intervallo lungo.

Nel terzo quarto Trento ha reagito con carattere: una tripla di Mawugbe ha portato il punteggio sul 63-56 e, grazie a un punto di Ford, i trentini hanno chiuso avanti 64-63 il terzo periodo, riaprendo completamente la sfida.

Nell’ultima frazione è però salito in cattedra l’orgoglio dell’Olimpia. Una schiacciata spettacolare di Brooks ha dato il via al sorpasso sul 71-70, poi Shields ha continuato a martellare il canestro avversario fino al definitivo 89-82, che ha sancito la qualificazione milanese alle semifinali.

Tra i migliori in campo, oltre a Shields e Bolmaro, anche Ford (19 punti) e Lamb (16) per Trento, che ha comunque disputato una serie di grande intensità.

L’Armani Milano ora attende la vincente della gara 5 tra Virtus Bologna e Reyer Venezia, in programma questa sera alle 20:45 alla Segafredo Arena di Bologna, per conoscere il nome della sua avversaria in semifinale.