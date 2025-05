Rutigliano, cuccioli cadono in un tombino: salvati dai Vigili del Fuoco

– Attimi di apprensione questa mattina sulla, alle porte di, dove alcunisono accidentalmente finiti all’interno di un tombino. A notare la scena e ad allertare i soccorsi sono stati alcuni, che hanno immediatamente chiamato i

L’intervento si è rivelato provvidenziale: giunti sul posto in pochi minuti, i pompieri hanno aperto il tombino e, con grande attenzione, hanno tratto in salvo i piccoli animali, recuperati in buone condizioni.

Dopo il recupero, i cuccioli sono stati affidati alla Polizia Locale, che si è occupata del loro trasferimento in una struttura idonea o, eventualmente, dell’affido temporaneo in attesa di adozione.

L’episodio ha suscitato tenerezza e sollievo tra i presenti, ma anche evidenziato l’importanza del controllo del territorio e della pronta collaborazione tra cittadini e istituzioni per garantire la sicurezza anche degli animali.