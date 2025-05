Palo del Colle, incendio in azienda di stoccaggio rifiuti sulla SS96: intervento rapido dei Vigili del Fuoco

– Questa mattina, isono intervenuti rapidamente a causa di un incendio scoppiato all'interno di un'azienda di stoccaggio e lavorazione rifiuti situata lungo la, a Palo del Colle. Le fiamme, che hanno coinvolto principalmente, sono state domate in pochi minuti grazie all'efficace intervento delle squadre di soccorso.

L'azienda, già interessata qualche mese fa da un rogo che aveva destato preoccupazione per la sua durata di diversi giorni, è stata nuovamente teatro di un incendio. Fortunatamente, grazie alla tempestività dell'intervento dei Vigili del Fuoco, il danno è stato contenuto e non si sono registrati feriti o danni significativi.

Due squadre di Vigili del Fuoco sono arrivate sul posto, lavorando in sinergia per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Le operazioni di spegnimento sono durate solo pochi minuti, impedendo che l'incendio si propagasse ulteriormente.

Le forze dell'ordine e i tecnici stanno ora indagando sulle cause del rogo, ma la rapida azione dei soccorritori ha evitato che la situazione potesse evolversi in un'emergenza di maggiori dimensioni.