Sabalenka regina di Madrid: Gauff ko in finale, tris storico sulla terra rossa

FRANCESCO LOIACONO - La bielorussasi è laureata campionessa del torneo WTA Masters 1000 sulla terra rossa di Madrid, sconfiggendo in finale l'americanacon il punteggio diin un'ora e 41 minuti di gioco.

Nel primo set, la solidità al servizio della Sabalenka ha fatto la differenza. La bielorussa è riuscita a controllare agevolmente i propri turni di battuta, mettendo pressione sulla Gauff e strappandole un break decisivo per aggiudicarsi la frazione.

Il secondo set è stato decisamente più equilibrato e combattuto. Entrambe le giocatrici hanno mantenuto i propri turni di servizio con grande determinazione, portando il parziale fino al 6-6. A decidere l'esito del match è stato quindi il tie-break, dove la potenza del rovescio e la velocità dei colpi da fondo campo della Sabalenka hanno avuto la meglio sulla resistenza dell'americana.

Per Aryna Sabalenka si tratta del terzo titolo vinto a Madrid, un risultato che la consacra come una delle specialiste di questo torneo. In precedenza, aveva trionfato sulla terra rossa madrilena nel 2021 contro l'australiana Ashleigh Barty e nel 2023 contro la polacca Iga Swiatek. Questo successo rappresenta inoltre il ventesimo torneo vinto in carriera per la bielorussa e il suo nono trofeo di categoria 1000.

Con questa vittoria, Sabalenka entra nella storia del torneo di Madrid, diventando la seconda giocatrice, dopo la ceca Petra Kvitova, a conquistare il titolo per tre volte.

Il 2025 si conferma un anno positivo per la Sabalenka, che con il trionfo di Madrid aggiunge il terzo titolo stagionale al suo palmarès, dopo le vittorie ottenute a Brisbane in Australia e a Miami in Florida.