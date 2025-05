Sicurezza Informatica: firmato a Bari il protocollo tra Regione Puglia e Polizia di Stato per contrastare i crimini informatici e le truffe online

BARI - Un patto strategico per la protezione digitale della Regione Puglia è stato siglato oggi a Bari: il Presidente della Regione Michele Emiliano e il Direttore Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica Luigi Rinella hanno ufficializzato la firma del protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Polizia di Stato per la prevenzione e il contrasto ai crimini informatici, con particolare attenzione alla protezione dei sistemi regionali e alla tutela dei cittadini dalle truffe online.

L’intesa mira a rafforzare la sicurezza delle infrastrutture digitali regionali attraverso un filo diretto operativo con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica “Puglia” della Polizia Postale, in sinergia con il Dipartimento per la Transizione Digitale della Regione. L’obiettivo è garantire la continuità dei servizi pubblici, proteggere il patrimonio informativo e formare il personale per affrontare in modo efficace le minacce informatiche.

Formazione, prevenzione e consapevolezza

Il protocollo prevede azioni congiunte di prevenzione, tra cui momenti formativi reciproci sulle tecnologie informatiche e campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, con particolare attenzione all’uso sicuro della rete e dei social. È prevista anche l’analisi dei fenomeni emergenti in ambito cyber, per adattare tempestivamente le contromisure agli scenari in evoluzione.

«Con la firma di questo protocollo rafforziamo una sinergia istituzionale fondamentale per affrontare le crescenti minacce informatiche – ha dichiarato Michele Emiliano –. La cybersicurezza è una priorità strategica: protegge i servizi essenziali, ma anche i diritti dei cittadini più vulnerabili. La sicurezza digitale si costruisce con tecnologia, ma soprattutto con conoscenza e responsabilità condivise.»

Luigi Rinella ha sottolineato come «l’accordo testimoni l’impegno costante della Polizia di Stato nella protezione delle infrastrutture critiche digitali, compito che compete alla Polizia Postale. La collaborazione tra istituzioni è cruciale per prevenire e contrastare una criminalità informatica sempre più sofisticata».

Le presenze istituzionali

Alla firma erano presenti anche il Direttore del Dipartimento per la Transizione Digitale della Regione, Cosimo Elefante, che ha illustrato i contenuti operativi del protocollo, il Questore di Bari Massimo Gambino, il Direttore del Servizio Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica Ivano Gabrielli, il Dirigente del Centro Operativo “Puglia” Marco De Bartolis, e per la Regione, Angela Guerra, dirigente della Sezione Cloud, Cybersecurity e Infrastrutture tecnologiche.

Con questo protocollo, la Puglia si candida a diventare un modello virtuoso nella gestione della sicurezza cibernetica a livello istituzionale, con un presidio costante sul territorio e un impegno concreto per la tutela della cittadinanza digitale.