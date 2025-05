Ospedale di Molfetta, l’Associazione “La Doppia Elica” dona due poltrone per l’ecografia interventistica: più comfort e umanizzazione delle cure

BARI – Un gesto concreto di solidarietà e attenzione verso i pazienti più fragili: l’Associazione “La Doppia Elica” ha donato due poltrone completamente automatizzate al reparto di Radiologia dell’Ospedale “Don Tonino Bello” di Molfetta. Un contributo importante per migliorare il comfort dei pazienti sottoposti a ecografie interventistiche, come le biopsie di fegato, pancreas e altri organi profondi, che richiedono osservazione prolungata dopo la procedura.

La consegna ufficiale delle due poltrone si è svolta stamattina nel corso di una breve cerimonia alla presenza del Direttore Generale della ASL Bari, Luigi Fruscio, della Presidente dell’associazione, Angela Ingrosso, della Direttrice Medica del Presidio, Anna Mundo, e della Dirigente Responsabile del servizio di Radiologia, Maria Rosaria Fracella. Presenti anche operatori sanitari, volontari e autorità istituzionali.

Le nuove poltrone – completamente automatizzate – saranno utilizzate per i pazienti che, a seguito delle biopsie, necessitano di rimanere in assoluto riposo per circa quattro ore. Un momento delicato, che richiede non solo assistenza clinica ma anche attenzione al benessere psicologico e fisico del paziente. Le poltrone garantiranno una “degenza” breve ma dignitosa, nel rispetto della privacy e della condizione di fragilità.

Luigi Fruscio ha sottolineato: «Questa donazione rappresenta molto più di un gesto simbolico. È la prova concreta di quanto la collaborazione tra il sistema sanitario pubblico e il mondo del volontariato possa incidere sulla qualità dell’assistenza. Ringraziamo l’Associazione per il supporto continuo e per il rafforzamento del legame tra l’ospedale e la comunità».

Anche Angela Ingrosso, presidente de “La Doppia Elica”, ha ribadito il valore del gesto: «Ogni nostra donazione nasce dal desiderio di rafforzare il nostro ospedale. Sapere che queste attrezzature saranno utili a tanti cittadini ci dà energia per andare avanti. Continueremo a impegnarci nella sensibilizzazione sulla prevenzione e la diagnosi precoce, con passione e determinazione».

La dottoressa Maria Rosaria Fracella ha ricordato come questa donazione si inserisca in un percorso di supporto continuativo dell’associazione: «Grazie a “La Doppia Elica” abbiamo già potuto dotarci di un apparecchio per la densitometria e un ecografo. Le nuove poltrone ci aiuteranno ad aumentare il numero delle prestazioni bioptiche, rendendo la Radiologia di Molfetta un punto di riferimento a livello aziendale. È questo spirito di altruismo che ci spinge ogni giorno a dare il meglio».

I numeri confermano il valore e l’impatto del reparto: nel 2024 sono state effettuate oltre 35.000 prestazioni diagnostiche, di cui 25.729 rivolte all’utenza interna dell’ospedale e circa 10.000 a quella esterna, tra TAC, ecografie, densitometrie e radiografie tradizionali.

La donazione di oggi è un tassello importante nel percorso verso una sanità più umana, accessibile e vicina al cittadino.