Sorvolo delle Frecce Tricolori nel cielo di Bari per le celebrazioni di San Nicola

BARI – Un evento spettacolare prenderà il via nella mattinata di mercoledì 7 maggio, quando la(P.A.N.) dell’Aeronautica Militare sorvolerà il cielo della città di Bari in occasione delle celebrazioni di, Santo Patrono della città. L’appuntamento con il sorvolo delle Frecce Tricolori è fissato per le oree i tradizionali fumi tricolori solcheranno il cielo, regalando uno spettacolo imperdibile per tutti i baresi e i turisti presenti.

Un Volto Storico e Riconoscente con Bari

Il sorvolo avverrà nell’ambito di un volo di trasferimento dei velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale dalla Sicilia verso la base madre di Rivolto. Sebbene il volo sia di routine, il legame storico tra le Frecce Tricolori e Bari rende l’evento ancora più significativo. Infatti, nel 1987, la comunità dei frati domenicani della Basilica Pontificia di San Nicola ha ufficialmente designato le Frecce Tricolori come “ambasciatrici di San Nicola”, un titolo che suggella l’amicizia e la tradizione che lega la città alla famosa pattuglia acrobatica.

Dove Osservare lo Spettacolo

Il sorvolo sarà visibile da numerosi punti della città, in particolare dal lungomare e dalle zone circostanti, offrendo un’occasione unica per ammirare uno dei più prestigiosi gruppi acrobatici a livello mondiale. Le Frecce Tricolori, con le loro acrobazie mozzafiato e i colori che rappresentano l'orgoglio nazionale, regaleranno un'esperienza visiva straordinaria che renderà ancor più speciali le celebrazioni in onore di San Nicola.

Un Programma Ricco di Eventi

A completare le celebrazioni, giovedì 8 maggio, alle ore 12:30, in Piazza Mercantile, si terrà un altro momento di grande valore simbolico. La Fanfara del Comando Scuole/3ª Regione Aerea dell’Aeronautica Militare si esibirà in un intrattenimento musicale gratuito, aperto a tutta la cittadinanza. Un’occasione per vivere la tradizione e la storia dell’Aeronautica Militare, accompagnati dalla musica e dalla solennità del momento.

Conclusione

Le celebrazioni di San Nicola a Bari, quest’anno, saranno arricchite dal magnifico sorvolo delle Frecce Tricolori, un simbolo di orgoglio e unità nazionale, e dall’esibizione della Fanfara dell’Aeronautica Militare. Un’opportunità imperdibile per i cittadini e i visitatori di partecipare a eventi che celebrano la tradizione, l’amicizia e l’orgoglio della città di Bari.