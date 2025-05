Tennis Challenger Estoril: Andrea Pellegrino sconfitto in finale da Alex Michelsen

– Un sogno di vittoria che svanisce pernella finale deldi, in, dove l'italiano è stato battutoin un'ora e 13 minuti dall'americano

Nel primo set, Michelsen ha fatto valere un servizio estremamente preciso che gli ha permesso di prendere il comando del gioco e di prevalere su Pellegrino. Nonostante i tentativi di recupero dell'italiano, l'americano ha mantenuto saldamente il suo vantaggio, portandosi a casa il primo parziale.

Il secondo set ha visto un grande equilibrio fino al 4-4, quando però Michelsen ha trovato la spinta decisiva con il suo potente rovescio e con colpi veloci da fondo campo. Un break in questo momento critico ha permesso all'americano di chiudere il set con il punteggio di 6-4 e aggiudicarsi la vittoria.

Per Alex Michelsen, questa è stata la terza vittoria in un torneo Challenger, ma soprattutto il primo titolo conquistato sulla terra battuta, una superficie che lo ha visto esprimersi al meglio in questa occasione. Un risultato che consolida ulteriormente la sua ascesa nel panorama del tennis mondiale.

Da parte sua, Andrea Pellegrino, 28 anni e numero 167 al mondo nella Classifica ATP, ha comunque dimostrato un buon livello di gioco durante tutto il torneo, arrivando a giocarsi una finale prestigiosa. Nonostante la sconfitta, il tennista pugliese può trarre motivazioni positive da questa esperienza per continuare a crescere e puntare a nuovi traguardi.

Nel corso del torneo, Michelsen aveva superato in semifinale il serbo Miomir Kecmanovic con un netto 6-4, 6-2, mentre Pellegrino aveva avuto la meglio sull'australiano Aleksandar Vukic, vincendo 6-4, 6-4.

Pellegrino, che ha mostrato ottimi segnali di crescita, dovrà ora concentrarsi sui prossimi impegni con l’obiettivo di continuare a migliorare e puntare a nuovi successi nei prossimi tornei.