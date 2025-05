Spaventoso incidente a Talsano sulla SP102: auto si ribalta e finisce contro un pilastro

TALSANO – Momenti di grande paura questa mattina lungo la Strada Provinciale 102 nei pressi di Talsano, dove si è verificato un grave incidente stradale.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto è uscita improvvisamente di strada per cause ancora in corso di accertamento. Dopo essersi ribaltata più volte, il veicolo ha terminato la sua corsa schiantandosi contro un pilastro di cemento a margine della carreggiata.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi: ambulanze del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Al momento non si conoscono con certezza le condizioni degli occupanti del veicolo, né se vi siano feriti gravi.

Il traffico lungo la SP102 ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo incidentato. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.