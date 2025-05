Serie A, Monza-Empoli 1-3: i toscani portano a casa i 3 punti

Empoli Fc

Vittoria di una pesantezza incredibile per l’Empoli, che vince per 1-3 sul campo del Monza già retrocesso. I toscani di mister D’Aversa riescono ad avere la meglio sui brianzoli di Nesta all’U-Power Stadium di Monza la sera di domenica 18 maggio 2025, gara valida per la 37^ e penultima giornata di Serie A.Se da un lato i biancorossi sono già spacciati da tempo, dall’altro non è ancora detta l’ultima parola per gli azzurri. L’Empoli lotterà per non retrocedere fino all’ultimo secondo insieme alle dirette concorrenti: dal Verona al Parma, dal Lecce al Venezia.Chi si salverà fra queste formazioni? La recensione in Italiano di Rabona non ha dubbi su quali siano i principali pronostici in vista della 38^ giornata di Serie A.L’Empoli parte forte e si fa subito vedere in avanti con la qualità di Fazzini e gli inserimenti di Gyasi e Cacace. Un po’ a sorpresa però, la prima squadra a passare in vantaggio è il Monza con Birindelli alla mezz’ora: palla filtrante di Caprari e il laterale è bravo sotto porta a superare Vasquez. Il primo tempo termina quindi con i padroni di casa avanti di un gol.Ad inizio ripresa arriva però subito la rete del pareggio firmata da Colombo: Fazzini suggerisce in mezzo, l’attaccante si gira in un attimo e col sinistro batte Pizzignacco. Un paio di minuti dopo i toscani completano la rimonta: calcio d’angolo perfetto di Cacace per la testa di Viti, che anticipa tutti e insacca. Prima dell’ora di gioco c’è spazio anche per l’ultimo gol che chiude la partita: Gyasi entra in area e calcia col destro trovando il palo, ma sul rimbalzo il pallone carambola sulla schiena del portiere del Monza e finisce in rete. Vince quindi l’Empoli 1-3.Sconfitta indolore per il Monza, che per la verità nelle ultime uscite era riuscito a giocare più libero di testa e a togliersi qualche piccola bella soddisfazione. I brianzoli sono infatti retrocessi da settimane, di fatti si trovano ancora all’ultimo posto della classifica con soli 18 punti conquistati in queste 37 giornate di campionato. Di sicuro quindi, i biancorossi nella prossima stagione giocheranno in Serie B.Discorso diverso per l’Empoli, che sta ancora lottando per salvarsi. Dopo l’incredibile semifinale di Coppa Italia raggiunta, la squadra di D’Aversa sta facendo tutto il possibile per rimanere fuori dalle ultime 3 posizioni. Questa vittoria chiaramente è molto pesante in vista degli ultimi 90 minuti della stagione. Al momento i toscani si trovano a quota 21 punti in classifica e al terzultimo posto, a pari merito con il Lecce quartultimo e a +2 sul Venezia penultimo. La salvezza è a portata di mano: tutto può ancora succedere.