Tommy Cash e Gabry Ponte in finale all'Eurovision Song Contest: ma le nonne di Ostuni del 'Filo di Arianna' purtroppo non saranno a Basilea

OSTUNI (BR) - Tommy Cash, il cantante dell'Estonia con il suo "Espresso macchiato", e Gabry Ponte, che gareggerà per San Marino con il brano "Tutta l'Italia", approdano nella finale dell'Eurovision Song Contest di Basilea di sabato 17 maggio.





Ma, purtroppo, è arrivata una brutta notizia: le nonne di Ostuni, dell'associazione "Il Filo di Arianna", diventate famose per aver creato un balletto sulle note di "Espresso macchiato", non saranno sul palco di Basilea al fianco di Tommy Cash.





Il motivo? Da quello che si apprende, non è dipeso dalla volontà delle nonne. Il punto è che il regolamento dell'Eurovision Song Contest parla chiaro. Tre mesi fa, Tommy Cash aveva presentato le coreografie e l'esibizione che avrebbe fatto a Basilea per la sua performance: purtroppo senza le nonne di Ostuni perché ancora non le conosceva. E quindi le prove a Basilea sono state fatte senza di loro.





Nella Città Bianca la delusione è tanta per non vedere più le nonne del Filo di Arianna in prima serata su Rai 1 e in diretta in tutta Europa. Ma, in molti sperano nella vittoria finale di Tommy Cash perché, se vincerà, verrà ad Ostuni per regalare un concerto unico con le sue canzoni e divertirsi assieme alle sue amate "nonne dl Filo di Arianna".