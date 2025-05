Straordinario avvistamento a Otranto: una balena comune nuota a un miglio dalla costa

OTRANTO - Un incontro indimenticabile, raro e spettacolare ha emozionato la costa salentina domenica: un esemplare diè stato avvistato a, mentre nuotava con placida eleganza nelle acque cristalline del Canale d’Otranto.

A fare la straordinaria scoperta sono stati tre ragazzi durante una tranquilla uscita in barca: con i telefoni alla mano hanno ripreso l’incredibile scena, che è durata oltre mezz’ora, immortalando il gigantesco cetaceo mentre emergeva in superficie, si muoveva lentamente e si cibava di plancton. Le immagini mostrano chiaramente la coda e il dorso dell’animale, regalando uno spettacolo naturalistico raro e affascinante. Il video è subito diventato virale sui social, accompagnato dalle voci incredule dei testimoni: «Ma stai scherzando? Pazzesca! Mai vista una balena».

L’avvistamento non è isolato. Sempre più frequenti sono gli incontri con cetacei — delfini, balenottere, grampi — lungo le coste del Salento, tra Adriatico e Jonio. Secondo la D.ssa Diana D’Agata, Veterinary Surgeon in UK ed esperta di fauna marina, si tratta di fenomeni riconducibili alla tropicalizzazione del Mediterraneo, che modifica gli ecosistemi marini e attrae specie in cerca di acque ricche di nutrimento.

A commentare l’evento anche Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che ha sottolineato come queste apparizioni confermino l’elevata qualità ambientale delle nostre acque: “Un esemplare tanto impressionante nella sua mole quanto innocuo e pacifico, come il nostro mare, ancora generoso. Uno spettacolo che ci ricorda quanto sia urgente proteggere questo patrimonio unico da ogni forma di aggressione umana”.

L’incontro con la balena non è solo un meraviglioso regalo della natura, ma anche un segnale importante sulla salute del nostro mare. Il Salento, baciato da due mari — Adriatico e Jonio — continua a stupire per la sua bellezza e per i suoi tesori nascosti, che chiedono solo rispetto, tutela e ammirazione.

Link al video: https://www.itemfix.com/v?t=o9oeoo