Massimo Stano da record: è mondiale nella 35 km di marcia e trionfa agli Europei a squadre

BARI - Un’impresa che entra di diritto nella storia dello sport e un orgoglio che travalica ogni confine., 33 anni, originario di(Bari), ha riscritto la storia della marcia mondiale,e conquistando, allo stesso tempo, la vittoria agliin corso nella

Il crono che vale il primato? 2 ore, 20 minuti e 43 secondi, un tempo che cancella il precedente record del canadese Evan Dunfee, risalente a marzo, e che conferma ancora una volta Stano tra i giganti della marcia internazionale.

A esprimere per primo l’orgoglio di un’intera comunità è stato il sindaco di Palo del Colle, Tommaso Amendolara, che in una dichiarazione all’ANSA ha definito l’impresa con una sola parola: “Straordinario. Siamo come sempre fieri di lui. La sua performance ci lascia ben sperare per il futuro. Qualche mese fa ci siamo sentiti e abbiamo parlato del valore della preparazione, fisica ma anche mentale. Massimo è un esempio per tutti”.

Già campione olimpico a Tokyo 2020 nella 20 km, Stano dimostra ancora una volta di essere un punto di riferimento assoluto per l’atletica azzurra, capace di eccellere su distanze diverse e in contesti internazionali di altissimo livello.

A Palo del Colle, intanto, si respira entusiasmo e gratitudine per un atleta che, con determinazione e umiltà, ha portato il nome del suo paese e dell’Italia intera in cima al mondo. “Siamo pronti a festeggiarlo come merita – ha concluso il sindaco – e sappiamo che non ha ancora finito di stupirci”.

Con passo sicuro, fiero e instancabile, Massimo Stano ha firmato un nuovo capitolo nella storia dell’atletica mondiale, dimostrando ancora una volta che i sogni, con disciplina e passione, possono diventare realtà.