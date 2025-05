Taekwondo ITF, pioggia di medaglie per il Team FitSport Italia: 12 podi a Zvornik

ZVORNIK - Grande prova delalla sesta edizione deldisputato a, in. La rappresentativa azzurra, guidata dal, ha conquistato, confermando l’ottimo momento del movimento italiano e l’elevato livello tecnico degli atleti pugliesi, in particolare di

Protagonisti i talenti della Bat

I risultati ottenuti parlano chiaro: il Taekwondo ITF italiano può contare su una nuova generazione di atleti determinati e ben preparati. Tutti i partecipanti del team FitSport provengono infatti dalla Federico II di Barletta, società che continua a formare campioni grazie a un lavoro attento e costante.

I medagliati d’oro:

Ruggero Dagnello (Andria): 2 ori nel pattern adult 18-34 anni (II e III dan)

Fabiana Di Pinto (Barletta): oro nel pattern under 18

Mariastella Vurchio (Andria): oro nel pattern junior 14-15 anni

Antonio Guglielmi (Barletta): oro nello sparring 18-34 anni

Argenti:

Vittoria Annunziata (Barletta): doppio argento nel pattern e sparring youth under 18

Bronzi:

Monica Dilernia (Barletta): bronzo in pattern junior e sparring junior 14-15 anni

Antonio Guglielmi : bronzo nel pattern adult 18-34 anni

Ruggero Dagnello : bronzo nello sparring 18-34 anni

Fabiana Di Pinto: bronzo nello sparring youth under 18

Il commento del Master Lanotte

«Il bottino di dodici medaglie a un evento internazionale di questo calibro è la prova concreta della dedizione e della preparazione dei nostri ragazzi – ha dichiarato il Master Ruggiero Lanotte –. Siamo orgogliosi di ogni atleta e di tutto lo staff tecnico. Questo risultato dimostra la qualità del lavoro svolto da FitSport Italia e ci spinge a guardare con entusiasmo ai prossimi impegni».

Prossimo appuntamento: Barletta

Non c’è tempo per fermarsi: dal 23 al 25 maggio, il Paladisfida “Mario Borgia” di Barletta ospiterà l’International Challenge Cup, un altro appuntamento di spicco per il Taekwondo ITF, che vedrà nuovamente protagonista il Team Italia. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione unica per seguire da vicino le promesse internazionali di questa disciplina in continua ascesa.