Foggia, maxi sequestro di droga: oltre un chilo di cocaina in casa, arrestato 44enne ai domiciliari

FOGGIA - Nel corso di una vasta operazione di contrasto al traffico di stupefacenti, ihanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 44 anni, originario di, pregiudicato e già sottoposto alla misura degli. L’uomo è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga, nascosto in vari punti dell’abitazione.

Il sequestro

Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno scoperto:

1,103 chilogrammi di cocaina ,

circa 70 grammi di hashish ,

materiale per il confezionamento delle dosi.

La droga era occultata in punti strategici dell'appartamento, come una cassa acustica, un forno a microonde e persino un’intercapedine della cucina, a testimonianza della meticolosità con cui il 44enne aveva organizzato il proprio “magazzino” illegale.

Ritrovamenti nelle aree comuni

L’operazione è stata estesa anche alle parti comuni dello stabile, dove i Carabinieri hanno rinvenuto:

82,3 grammi di marijuana ,

una pistola giocattolo marca Bruni, calibro 9 mm, priva del tappo rosso e con la canna alterata, potenzialmente in grado di esplodere colpi.

L’arma, dotata di caricatore inserito e contenente un proiettile calibro 7.65 mm, è stata posta sotto sequestro a carico di ignoti, insieme alla droga trovata nelle aree condivise.

Altri arresti per evasione

Sempre nell’ambito dell’intensificazione dei controlli, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza altri due soggetti per evasione dagli arresti domiciliari:

un pregiudicato di Carapelle , sorpreso in piazza Cavour a Foggia ,

un 65enne foggiano, rintracciato lontano dal proprio domicilio senza autorizzazione.

Le indagini proseguono

Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata e sarà sottoposta ad analisi di laboratorio per stabilirne purezza e destinazione. Proseguono inoltre le indagini per risalire all’origine dell’arma alterata e per identificare i canali di approvvigionamento della droga, in un’ottica di più ampio contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti nella provincia di Foggia.

L’operazione conferma l’attenzione costante delle forze dell’ordine nel monitorare e colpire le reti criminali locali, anche attraverso controlli mirati nei confronti di soggetti già sottoposti a misure restrittive.