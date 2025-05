Taranto, tragico incidente a San Vito: muore motociclista 37enne

TARANTO – Non ce l’ha fatta il motociclista dirimasto gravemente ferito in unavvenuto nel pomeriggio dinella borgata di, a Taranto. L’uomo è deceduto in ospedale dopo ore di lotta tra la vita e la morte.

L’incidente si è verificato nei pressi del parcheggio della spiaggia di Lido Bruno, in una zona molto frequentata soprattutto nei fine settimana. Secondo le prime ricostruzioni, la moto del 37enne si è scontrata con una Seat, le cui circostanze restano ancora oggetto di indagine.

Il centauro, che indossava regolarmente il casco, era stato soccorso in condizioni critiche dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Taranto, dove era stato ricoverato in codice rosso nel reparto di rianimazione. Nonostante gli sforzi del team medico, le gravi lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Al momento, le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.