Leone XIV è il nuovo Vescovo di Roma

Al termine della funzione religiosa, dalla Loggia di San Giovanni in Laterano, Leone XIV ha impartito la Benedizione in Urbi, nel corso della quale, auspicando pace e gioia a fedeli, ha anche preannunciato la preghiera mariana che ha successivamente recitato ai piedi dell'Icona della Beata Vergine Maria "Salus Populi Romani" presso Santa Maria Maggiore. In questa Basilica vi è tornato a 17 giorni di distanza dalla sua elezione al soglio pontificio anche per pregare sulla tomba di Papa Francesco, alla vigilia del primo mese della sua sepoltura avuta luogo lo scorso 26 aprile.

Dopo il primo affaccio dalla finestra del Palazzo Apostolico per la recita del Regina Coeli (la preghiera sostitutiva l'Angelus nel tempo di Pasqua che terminerà l'8 giugno con la Domenica di Pentecoste), oggi pomeriggio ha avuto luogo l'insediamento di Papa Leone XIV sulla Cathedra Romana del Vescovo di Roma presso San Giovanni in Laterano. Prima di raggiungere la Basilica Vaticana, il Santo Padre ha ricevuto il saluto della città di Roma dal sindaco della Capitale Roberto Gualtieri in Piazza dell' Ara Coeli, ai piedi della scalinata del Campidoglio.